Алиев заявил о важности обеспечения прав «западных азербайджанцев»

Ереван/Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что «большое значение имеет обеспечение прав западных азербайджанцев, депортированных из Армении».

Как сообщают азербайджанские СМИ, выступая сегодня в Степанакерте на саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), Алиев заявил

«Мы высоко ценим принятие на состоявшемся в прошлом месяце в Стамбуле Совете министров Организации исламского сотрудничества единогласным решением всех 57 государств-членов резолюции, выражающей поддержку права азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении, на возвращение».