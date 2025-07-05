Алиев заявил о важности обеспечения прав «западных азербайджанцев»

Ереван/Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что «большое значение имеет обеспечение прав западных азербайджанцев, депортированных из Армении».
Как сообщают азербайджанские СМИ, выступая сегодня в Степанакерте на саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), Алиев заявил
«Мы высоко ценим принятие на состоявшемся в прошлом месяце в Стамбуле Совете министров Организации исламского сотрудничества единогласным решением всех 57 государств-членов резолюции, выражающей поддержку права азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении, на возвращение».
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