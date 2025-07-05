Ереван /Медиамакс/. Процесс нормализации между Турцией и Арменией в некотором смысле напоминает переговоры Турции с курдскими повстанцами.

Об этом в статье «Почему мир с Турцией стал средством выживания для Пашиняна» пишет старший корреспондент Al-Monitor Амберин Заман

«Анкара ясно дала понять, что пока Армения не заключит мирный договор с Баку, она не предпримет серьезных шагов, чтобы пойти навстречу Пашиняну. Он идет на одну уступку за другой, чтобы авторитарный азербайджанский лидер Ильхам Алиев согласился подписать соглашение. Алиев продолжает требовать большего, в частности, контроля над сухопутным мостом, который соединил бы Азербайджан с Нахичеванью. Не имеющая выхода к морю Армения стремится стать частью регионального транспортно-энергетического узла, но не желает позволить Азербайджану контролировать части своей суверенной территории, особенно если это означает фактическое лишение границы с Ираном.

В некотором смысле процесс нормализации между Турцией и Арменией напоминает переговоры Турции с курдскими повстанцами из Рабочей партии Курдистана. Откликнувшись на призыв своего заключенного лидера Абдуллы Оджалана, они объявили о роспуске и разоружении в мае, хотя Анкара не выполнила ни одного из их требований. Альтернативой было усиление конфликта с все более могущественной турецкой армией», - пишет Амберин Заман.

Она замечает, что «Анкара становится все более нетерпеливой по отношению к Баку, опасаясь за политическое выживание Пашиняна». В то же время, пишет Заман, Азербайджан является одним из крупнейших инвесторов в Турции, и «Алиев любит напоминать об этом Анкаре».