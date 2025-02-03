Данальд Трамп и Илон Маск – против USAID

Ереван /Медиамакс/. Глава ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заявил, что Агентство по международному развитию США (USAID) является «преступной организацией», которой «пора умереть».

Илон Маск также обвинил USAID в финансировании разработок биологического оружия.

«Знаете ли вы, что USAID, используя доллары из ваших налоговых отчислений, финансировало разработки биологического оружия, включая COVID-19, которое убило миллионы людей?» - написал он в в своей социальной сети X.

Внешняя политика | 2024-12-20 15:07:21 Саманта Пауэр: «Армения - редкое светлое пятно»

А президент США Дональд Трамп заявил, что «USAID управляют радикалы-помешанные, и мы их убираем».

Медиамакс отмечает, что в декабре 2024 года 17 декабря администратор USAID Саманта Пауэр выступила в посольстве Армении в Вашингтоне и, в частности, заявила, что «если мы продолжим инвестировать в успех Армении, эта страна станет вдохновением для граждан всего мира, стремящихся к такому же прогрессу».