Данальд Трамп и Илон Маск – против USAID - Mediamax.am

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Данальд Трамп и Илон Маск – против USAID


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Глава ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заявил, что Агентство по международному развитию США (USAID) является «преступной организацией», которой «пора умереть».

Илон Маск также обвинил USAID в финансировании разработок биологического оружия.

 

«Знаете ли вы, что USAID, используя доллары из ваших налоговых отчислений, финансировало разработки биологического оружия, включая COVID-19, которое убило миллионы людей?» - написал он в в своей социальной сети X.

 

Саманта Пауэр: «Армения - редкое светлое пятно»

А президент США Дональд Трамп заявил, что «USAID управляют радикалы-помешанные, и мы их убираем».

 

Медиамакс отмечает, что в декабре 2024 года 17 декабря администратор USAID Саманта Пауэр выступила в посольстве Армении в Вашингтоне и, в частности, заявила, что «если мы продолжим инвестировать в успех Армении, эта страна станет вдохновением для граждан всего мира, стремящихся к такому же прогрессу».

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