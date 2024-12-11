Трамп выдвинул своего друга на пост посла США в Турции - Mediamax.am

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Трамп выдвинул своего друга на пост посла США в Турции


Фото: nbcnews.com


Ереван /Медиамакс/. Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул своего близкого друга Тома Баррака на пост посла США в Турции.

«Рад сообщить, что Том Баррак станет нашим новым послом в Турции. В течение трех десятилетий Том успешно управлял глобальной частной инвестиционной компанией. Его уважают как в политических, так и в деловых кругах», - написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

 

ТАСС отмечает, что 77-летний основатель инвестиционной компании Colony Capital Том Баррак - близкий друг Трампа и бывший председатель его инаугурационного комитета.

 

Летом 2021 года Бараку были предъявлены обвинения в сговоре с целью влияния на внешнюю политику Трампа и лоббировании интересов Объединенных Арабских Эмиратов. В ноябре 2022 года суд признал Баррака невиновным по всем пунктам.

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