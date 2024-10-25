Bild: Вступление Турции в BRICS заблокировала Индия

Ереван /Медиамакс/. Стремлению Турции вступить в BRICS препятствует Индия.
Об этом немецкому изданию Bild заявил отставной турецкий дипломат, эксперт Фонда Карнеги за международный мир Синан Ульген.
Он отметил, что основная причина заключается в хороших отношений Анкары с враждебным Индии Пакистаном.
Синан Ульген считает, что Эрдоган хочет сближения с BRICS для укрепления «стратегической автономии» Турции. Другой мотив - «политический престиж»: Эрдоган хочет показать, что он «может одновременно сидеть за столами НАТО и BRICS».
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