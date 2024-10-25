Bild: Вступление Турции в BRICS заблокировала Индия - Mediamax.am

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Bild: Вступление Турции в BRICS заблокировала Индия


Фото: kremlin.ru


Ереван /Медиамакс/. Стремлению Турции вступить в BRICS препятствует Индия.

Об этом немецкому изданию Bild заявил отставной турецкий дипломат, эксперт Фонда Карнеги за международный мир Синан Ульген.

 

Он отметил, что основная причина заключается в хороших отношений Анкары с враждебным Индии Пакистаном.

 

Синан Ульген считает, что Эрдоган хочет сближения с BRICS для укрепления «стратегической автономии» Турции. Другой мотив - «политический престиж»: Эрдоган хочет показать, что он «может одновременно сидеть за столами НАТО и BRICS».

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