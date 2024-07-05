Лидеры Азербайджана, Турции и Пакистана провели «историческую» трехстороннюю встречу

Ереван /Медиамакс/. 3 июля в Астане состоялась трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа.
Как сообщает Азертадж, участники встречи подчеркнули, что встреча на высшем уровне в трехстороннем формате проводится впервые и это имеет «историческое значение». Они заявили, что отныне подобные встречи будут регулярными.
На встрече была «выражена обеспокоенность проведением внерегиональными государствами политики милитаризации на Южном Кавказе», говорится в сообщении.
«Была особо отмечена политическая и моральная поддержка, оказанная братскими Турцией и Пакистаном Азербайджану во время 44-дневной Отечественной войны», - пишет Азертадж.
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