Лидеры Азербайджана, Турции и Пакистана провели «историческую» трехстороннюю встречу - Mediamax.am

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Лидеры Азербайджана, Турции и Пакистана провели «историческую» трехстороннюю встречу


Фото: https://azertag.az/


Ереван /Медиамакс/. 3 июля в Астане состоялась трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа.

Как сообщает Азертадж, участники встречи подчеркнули, что встреча на высшем уровне в трехстороннем формате проводится впервые и это имеет «историческое значение». Они заявили, что отныне подобные встречи будут регулярными.

 

На встрече была «выражена обеспокоенность проведением внерегиональными государствами политики милитаризации на Южном Кавказе», говорится в сообщении.

 

«Была особо отмечена политическая и моральная поддержка, оказанная братскими Турцией и Пакистаном Азербайджану во время 44-дневной Отечественной войны», - пишет Азертадж.

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