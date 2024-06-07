Путин заявил о взаимных «симпатиях» России и Азербайджана

Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин заявил, что «мы чувствуем настрой руководства Азербайджана на строительство межгосударственных связей на основе взаимного интереса, я бы сказал даже, в определенной степени симпатии друг к другу».

«По-другому невозможно себе объяснить наличие 300 школ, которые работают в Азербайджане на русском языке. Я знаю, что президент Алиев всячески поддерживает изучение русского языка в республике. Это значит, что руководство Азербайджана исходит из того, что русский язык будет нужен гражданам Азербайджана для развития двусторонних связей», - сказал Путин 5 июня на встрече с руководителями зарубежных информационных агентств.

«Мы всё больше и больше диверсифицируем наши отношения. При сохранении такого настроя с обеих сторон, а в России мы настроены так же, уверен, что результаты будут хорошими», - добавил президент России.

Владимир Путин прокомментировал и вопросы сотрудничества двух стран в рамках транспортного коридора «Север-Юг».

«Президент Алиев поддерживает этот проект, мы с ним многократно его обсуждали. Поддерживает и иранское руководство. И поскольку он обещает быть очень выгодным, то есть и заявившие свой интерес к этому проекту иностранные инвесторы, в том числе и суверенные арабские фонды. Там есть вопросы, которые требуют дополнительного исследования. Какие участки, в том числе по территории Азербайджана, как мы будем финансировать? Будет ли это кредит, будет ли это прямое финансирование со стороны России? Как это будет стыковаться с теми ответвлениями, которые пойдут на Запад по территории Азербайджана? Затем нам нужно всё доработать с нашими иранскими партнёрами и друзьями: как мы будем строить эту колею? Она будет широкой или будет узкой колеёй, которая проложена по территории Ирана? Но самое главное в том, что все настроены на реализацию. Вопрос, конечно, в сроках, в стоимости, но они в целом уже практически доработаны», - сказал президент России.