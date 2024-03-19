Путин и Эрдоган заявили о готовности продолжать «тесное взаимодействие»

Ереван /Медиамакс/. По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Путиным.

«Турецкий лидер тепло поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах Президента Российской Федерации, пожелал новых успехов в государственной деятельности на благо народа России. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее тесное взаимодействие в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений. Обсуждены вопросы укрепления международной стабильности и безопасности, касающиеся в том числе Черноморского региона», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.