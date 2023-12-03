«Крылья Татева» признаны лучшей канатной дорогой в мире

Ереван /Медиамакс/. Проект «Крылья Татева» стал обладателем одной из самых престижных международных премий в сфере туризма - World Travel Awards.

1 декабря Дубае состоялась 30-я церемония награждения победителей World Travel Awards. По итогам открытого голосования в номинации «Лучшая канатная дорога мира» первое место заняли «Крылья Татева». На премию также претендовали проекты из Боливии, Бразилии, Вьетнама, Канады, Новой Зеландии, США и ЮАР.

Награду на церемонии получил Давид Варданян, сын основателя проекта «Крылья Татева» Рубена Варданяна.

«Мой отец, Рубен Варданян, посвятил свою жизнь помощи людям. Он реализовал множество масштабных благотворительных, социальных, образовательных и инфраструктурных проектов, которые повышают качество жизни людей не только в Армении, но и по всему миру. Ярчайший пример таких проектов — самая длинная в мире канатная дорога «Крылья Татева», которая ведёт к великолепному средневековому монастырю в Татеве. Эффект от её строительства проявился и в развитии региона, который начал привлекать намного больше туристов, и в улучшении качества жизни местного населения. Эту награду должен был получать мой отец, но, как известно, он и десятки других армян были незаконно задержаны властями Азербайджана по политическим мотивам и сейчас находятся в заключении в Баку. Я надеюсь, что очередную награду он вскоре сможет получить сам», - заявил Давид Варданян.

За 13 лет работы «Крыльями Татева» воспользовалось более 1 миллиона человек.

Канатную дорогу включает в свой маршрут каждый пятый гость страны. Благодаря этому туристический поток в Сюникскую область вырос в 17 раз по сравнению с 2010 годом.

«Крылья Татева» открывают путешественникам ранее недоступные уголки Армении и повышают узнаваемость страны: они вошли в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная пассажирская канатная дорога в мире (5752 метра). Там же зарегистрировано ещё одно достижение армянской воздушной магистрали - самый короткий для такого масштабного инженерного сооружения срок строительства (10 месяцев).

Строительство «Крыльев Татева» вела австрийско-швейцарская компания Doppelmayr/Garaventa, лидер в этой области. «Крылья Татева» успешно проходят ежегодную проверку на соответствие международным стандартам безопасности.

Проект реализуется в рамках программы «Возрождение Татева», запущенной Рубеном Варданяном и Вероникой Зонабенд. Канатная дорога - некоммерческий проект, вся прибыль от которого направляется на восстановление Татевского монастыря и развитие местной общины. Управляет «Крыльями Татева» компания Impulse Business Management.