Эрдоган провел параллели между Арменией и Израилем

Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил сегодня, что Израиль в результате конфликта на Ближнем Востоке постигнет разочарование, как ранее Армению в карабахском конфликте.

Как сообщает ТАСС, выступая в парламенте перед членами фракции правящей Партии справедливости и развития, Эрдоган, в частности, сказал:

«Спустя годы погони за мечтами о наших землях Армения усвоила урок карабахской войны и встала на место. Израиль также постигнет разочарование».

«Израиль занимается государственным терроризмом. Я говорю это четко - Израиль является террористическим государством. Вы называете ХАМАС террористической организацией. Но ХАМАС - это политическая партия, которая победила по итогам выборов», - сказал он.