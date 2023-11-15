Эрдоган провел параллели между Арменией и Израилем - Mediamax.am

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Эрдоган провел параллели между Арменией и Израилем


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил сегодня, что Израиль в результате конфликта на Ближнем Востоке постигнет разочарование, как ранее Армению в карабахском конфликте.

Как сообщает ТАСС, выступая в парламенте перед членами фракции правящей Партии справедливости и развития, Эрдоган, в частности, сказал:

 

«Спустя годы погони за мечтами о наших землях Армения усвоила урок карабахской войны и встала на место. Израиль также постигнет разочарование».

 

«Израиль занимается государственным терроризмом. Я говорю это четко - Израиль является террористическим государством. Вы называете ХАМАС террористической организацией. Но ХАМАС - это политическая партия, которая победила по итогам выборов», - сказал он.

 

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