Глобальная нестабильность проецируется на Евразию, заявил Путин - Mediamax.am

1667 просмотров

Глобальная нестабильность проецируется на Евразию, заявил Путин


Фото: kremlin.ru


Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин заявил сегодня, что действия «некоторых государств» направлены на нарушение торговых, кооперационных, культурных связей между странами СНГ.

«Мы видим, что международная обстановка остаётся крайне сложной, напряжённой. В ряде регионов обострились застарелые и появились новые очаги конфликтов, в частности на Ближнем Востоке, где спровоцирован новый виток палестино-израильского противостояния, от которого страдают прежде всего мирные люди.

 

Глобальная нестабильность проецируется и на Евразию. Больше того, действия некоторых государств прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей», - сказал Путин в видеобращении к участникам собрания секретарей Советов безопасности стран СНГ в Москве.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Ноябрь 9, 2023 13:11
Никол Пашинян встретится сегодня с Эмманюэлем Макроном

Внешняя политика | Ноябрь 8, 2023 15:27
Главы МИД G7 «серьезно обеспокоены гуманитарными последствиями переселения армян»

Внешняя политика | Ноябрь 8, 2023 14:09
Cтарший советник США по переговорам на Кавказе прибыл в Ереван
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023