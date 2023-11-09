Глобальная нестабильность проецируется на Евразию, заявил Путин

Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин заявил сегодня, что действия «некоторых государств» направлены на нарушение торговых, кооперационных, культурных связей между странами СНГ.

«Мы видим, что международная обстановка остаётся крайне сложной, напряжённой. В ряде регионов обострились застарелые и появились новые очаги конфликтов, в частности на Ближнем Востоке, где спровоцирован новый виток палестино-израильского противостояния, от которого страдают прежде всего мирные люди.

Глобальная нестабильность проецируется и на Евразию. Больше того, действия некоторых государств прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей», - сказал Путин в видеобращении к участникам собрания секретарей Советов безопасности стран СНГ в Москве.