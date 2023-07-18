Глава Иракского Курдистана провел переговоры в Баку - Mediamax.am

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Глава Иракского Курдистана провел переговоры в Баку


Фото: https://azertag.az/


Ереван /Медиамакс/. Глава регионального правительства Иракского Курдистана Нечирван Барзани провел сегодня в Баку переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Азербайджанские СМИ сообщают, что Алиев и Барзани обсудили вопросы расширения торгово-экономических отношений, сотрудничества в энергетической сфере, увеличения туристических возможностей.

 

Также обсуждался вопрос открытия прямых авиарейсов Баку-Эрбиль.

 

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