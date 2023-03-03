Алиев призвал реформировать Совбез ООН

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня в Баку, что Совет безопасности ООН неэффективен и нуждается в реформировании.

«Совет Безопасности ООН напоминает о прошлом и не отражает современную реальность. Состав Совета должен быть расширен, чтобы сделать его более представительным и географически более справедливым», - сказал Алиев, выступая на саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Он подчеркнул, что в настоящее время «мир является свидетелем самой серьезной конфронтации между Востоком и Западом со времен окончания холодной войны».

«Новый мировой порядок находится в процессе преобразования. Сейчас весь мир является свидетелем самой серьезной конфронтации между Востоком и Западом со времен окончания холодной войны. Последствия этого противостояния ощутимы и для остальной части мира. Сегодня наблюдается все больше случаев нарушения суверенитета и территориальной целостности, вмешательства во внутренние дела государств», - сказал президент Азербайджана.