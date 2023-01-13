Украина снова получила помощь из Баку для восстановления энергосистемы - Mediamax.am

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Украина снова получила помощь из Баку для восстановления энергосистемы


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Ереван /Медиамакс/. Украина получила вторую часть помощи от Азербайджана для восстановления энергетической системы, пострадавшей в результате российских ракетных обстрелов.

В сообщении пресс-службы министерства энергетики Украины говорится, что от компании «Азерэнержи» получено 45 электростанций резервного питания.

 

Первая партия оборудования - 45 силовых трансформаторов и 5 электростанций резервного питания, уже распределена между наиболее пострадавшими регионами Украины.

 

Передача Азербайджаном Украине трансформаторов «вызывает у России недоумение»

В декабре 2022 года в МИД России заявили, что передача Азербайджаном Украине трансформаторов и генераторов «в качестве гуманитарной помощи» «вызывает недоумение у России».

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