Украина снова получила помощь из Баку для восстановления энергосистемы

Ереван /Медиамакс/. Украина получила вторую часть помощи от Азербайджана для восстановления энергетической системы, пострадавшей в результате российских ракетных обстрелов.
В сообщении пресс-службы министерства энергетики Украины говорится, что от компании «Азерэнержи» получено 45 электростанций резервного питания.
Первая партия оборудования - 45 силовых трансформаторов и 5 электростанций резервного питания, уже распределена между наиболее пострадавшими регионами Украины.
В декабре 2022 года в МИД России заявили, что передача Азербайджаном Украине трансформаторов и генераторов «в качестве гуманитарной помощи» «вызывает недоумение у России».
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