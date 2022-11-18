«Тюркский мир не склоняет голову перед любыми угрозами», - заявил Чавушоглу

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что «тюркский мир не склоняет голову перед любыми угрозами, будь это ЕС или США».

Как сообщает Анатолийское агентство, об этом Чавушоглу заявил, комментируя тему членства «Турецкой Республики Северного Кипра» (ТРСК) в Организацию тюркских государств (ОТГ).

«Мы говорим США, что они нарушили баланс как в турецко-греческих отношениях, так и на Кипре. Будьте уравновешены, и если вы говорите о международном праве. Начался турецкий век, началась турецкая весна. Мы можем сказать, что с вступлением ТРСК в ОТГ открылась новая эра. В этом вопросе мы не нуждаемся в разрешении США, или кого-либо еще», - подчеркнул Чавушоглу.