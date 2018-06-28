Новые программы для Дилижана, дилижанцев и гостей города

Несмотря на летние каникулы, в Базовой школе Дилижана царит оживление. Школьники отдыхают, в школу ходят родители. Фонд «Инициативы развития Армении» (IDeA) в сотрудничестве с Европейским Союзом и при национальном софинансировании реализует двухлетнюю программу «Инициатива развития Дилижана и прилежащих общин».

Для жителей Дилижана, Овка, Агарцина, Гоша, Хачардзана, Агавнаванка и Тегута организуются 13 курсов – вышивание, управление гостевыми домами, брендинг, изучение иностранных языков и др.

Инженер-механик Анна Есаян скоро окончит курс по изготовлению украшений и попытается превратить изученное в источник дохода.

Анна Есаян Фото: DeA

«Увидев объявление, я в первую очередь подумала, что это возможность работать дома, решать финансовые вопросы. После завершения курса я приобрету определенные материалы, инструменты. Делая небольшие инвестиции, можно постепенно двигаться вперед»,- рассказывает Анна.

31-летняя художница-модельер Анна Абовян завершила курсы вышивания и ковроткачества, сейчас учится делать украшения. Параллельно с заботой за тремя детьми она решила приобрести новые навыки.

Анна Абовян Фото: DeA

«Уже есть идеи о том, чем я буду заниматься после окончания программы. Здесь есть также уроки брендинга, я могу создать свой бренд. Поначалу всегда бывает немного сложно, но все будет хорошо».

В курсах участвуют более 300 жителей Дилижана и близлежащих общин. Руководитель программы Татев Саргсян говорит, что лучшим участникам помогут найти работу.

Одним из направлений программы является повышение экотуристической привлекательности национального парка «Дилижан». На территории любимого туристами озера Парз лич закладываются четыре тропинки и одна велодорожка с указательными знаками и разметками.

Фото: DeA

С возможностями проведения интересного отдыха в Дилижане туристы могут ознакомиться в информационном центре в городском парке Дилижана. После благоустройства он откроется в конце июля.

Фото: DeA

Запущенный долгие годы парк перестал быть местом отдыха для дилижанцев и гостей. Реализацию программы благоустройства стоимостью около $ 145 тыс. фонд IDeA начал в начале весны. Планируется восстановить аллеи, установить скамейки и мусорные урны, модернизировать освещение парка, благоустроить игровую площадку.

Фото: DeA

«По итогам программы у нас будет среда, максимально интегрированная в природу, где жители города и гости смогут провести свой отдых, семейный досуг»,- говорит руководитель программы развития Дилижана Давид Искандарян.

Фото: DeA

Правительство одобрило и другие инвестиционные программы фонда IDeA для Дилижана. Планируется благоустроить городское озеро, построить стадион и оздоровительный комплекс. Программа развития Дилижана решает также проблемы создания временных и основных рабочих мест. Более 95 процентов сотрудников, осуществляющих благоустройство парка, являются местными жителями.

Лусине Гарибян