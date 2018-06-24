Улыбающиеся «Яндексмены» - на плакатах и за рулем

С 1 июня Yandex.Taxi разместила на улицах Еревана постеры с портретами водителей, сотрудничающими с компанией.



Медиамакс побеседовал с некоторыми из водителей и выяснил, легко ли они согласились позировать и нравится ли им быть «звездами».



Сергей Асрянц



Альберт Баграмян

Андраник Асилбекян

Арсен Арзуманян

Арташес Ханбекян

Ованнес Азибекян

Карлен Агекян

Армен Саргатян