Улыбающиеся «Яндексмены» - на плакатах и за рулем

С 1 июня Yandex.Taxi разместила на улицах Еревана постеры с портретами водителей, сотрудничающими с компанией.
Медиамакс побеседовал с некоторыми из водителей и выяснил, легко ли они согласились позировать и нравится ли им быть «звездами».
Сергей Асрянц
Друзья говорят: «ты, фактически, ушел в шоу-бизнес». Друг позвонил и говорит, что я дарю улыбку всему Еревану - я уточнил место, поехал и увидел, что так и есть. Сниматься была непривычно, мне впервые в жизни делали грим.
Когда мои родные узнавали, что я вожу такси, я говорил, что похож на героев Marvel: я «Яндексмен». Если на груди у супермена изображена буква S, то у меня – русская буква Я. Мы все – яндексмены, герои своей работы. Мы работаем так, чтобы клиенты оставались довольными.
Альберт Баграмян
Когда мне позвонили и предложили участвовать в проекте, я сказал, что сотрудничаю всего только 1 год, как вы поняли, что я являюсь хорошим работником? Мне ответили, что изучили и выяснили, что у меня один из самых высоких рейтингов. Приятно, что мою фотографию разместили в городе.
Почти 80% клиентов Yandex знают меня. У меня нет второй работы, водить такси – моя основная работа. Мне 62 года. Утром в половине восьмого выхожу из дома и до работаю до шести вечера. Когда проезжаю мимо своих фотографий в городе, часто сам показываю их своим пассажирам.
Андраник Асилбекян
После своей основной работы я вожу такси и наслаждаюсь этим делом. По профессии я музыкант и съемка была для меня приятным и привычным делом: у меня немало видеоклипов.
За это время я проезжал мимо своей фотографии только один раз. Первым поздней ночью плакат сфотографировал и отправил мне и родителям мой брат. На следующий день родители специально вышли прогуляться, чтобы увидеть постер и сфотографировались рядом с ним.
Арсен Арзуманян
Меня узнают пассажиры, говорят: «ой, это же тот парень из рекламы». Некоторы рпыт съемок у меня был, я снимался во второстепенных ролях в армянских фильмах.
Водить такси –моя основная работа. Я окончил два университета: один даже с красным дипломом, но найти работу по специальности сложно. Если пассажиры бывают добры, я люблю свою работу.
Арташес Ханбекян
Я вожу такси каждый день. Раньше 18 лет водил автобус по маршруту Степанаван-Ереван. С 2002 года вожу такси на своей собственной машине.
В трех разных местах Еревана размещены постеры с моей фотографией. Многие меня узнают. Я живу в Ереване, но сам родом из Степанавана, оттуда звонят и говорят, что я стал «рекламным лицом».
Несколько дней назад моими пассажирами были гости из Москвы, они остановили меня у постера и сфотографировались со мной.
Ованнес Азибекян
По профессии я музыкант, пианист. Пока не видел постеров в городе, видели мои друзья, сфотографировали и отправили мне. Поначалу я не соглашался сниматься, но потом меня убедили.
Карлен Агекян
Люди часто жалуются на чистоту в машинах, поведение водителей, манеру общения, поэтому я с удовольствием согласился сфотографироваться, чтобы общество видело, что есть много нормальных водителей такси.
Я сотрудничаю с Yandex 8 месяцев, вожу параллельно со своей основной работой. Решил совмещать, поскольку нет обязательств в плане времени. Плакат пока не видел, но друзья уже заметили.
Армен Саргатян
Съемка прошла очень спонтанно. Мне казалось, что с нами будет проводить интервью относительно новых предложений и жалоб. Было немного смешно от того, как другие водители отвечали на вопросы, решил и сам немного пошутить. Пассажиры теперь мне говорят, что мое лицо им знакомо.
Амали Хачатрян
Фото: Yandex.Taxi
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