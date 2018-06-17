Ваник Минас: «Человек может стать воплощением своей мечты»

Несмотря на армянское имя, Ваника Минаса с необычной судьбой сразу «выдает» внешность: смуглая кожа и кудри подсказывают об африканском происхождении. Но достаточно перекинуться с ним несколькими словами и услышать его замечательный армянский, чтобы начать сомневаться: может, это обычный ереванский парень?



25-летний сын нигерийки Флоры и наполовину армянина, наполовину индуса Ашли Ваник уже 23 года живет в Армении. Побывал в разных странах, в том числе на родине Флоры – в Африке, но лучше всего чувствует себя в Ереване.



Нигерийка-математик и любовь армянского врача, приведшая их в Армению



Отец Ваника – армянин из Калькутты, гинеколог-хирург Ашли познакомился с женой-математиком в Африке, куда попал в рамках сотрудничества с Международным Комитетом Красного Креста. Молодые люди поженились в Нигерии, по местным традициям и обрядам.





Свадьба Ашли и Флоры в Нигерии Фото: из личного архива

Ваник Фото: из личного архива

Ваник с сестрой Фото: из личного архива

Семья Ашли и Флоры в Гехарде Фото: из личного архива

Фото: Медиамакс

Ашли и Флора Фото: из личного архива

Чудом спасшаяся Сара и жизнь на развилке

Фото: из личного архива

Ашли и Флора Фото: из личного архива

Фото: Медиамакс

Yandex.Taxi и желание развивать африканцев

Ваник Минас Фото: Медиамакс

Ваник Минас Фото: Медиамакс

Время, человеческий тип и будущее