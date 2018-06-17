Ваник Минас: «Человек может стать воплощением своей мечты»

Несмотря на армянское имя, Ваника Минаса с необычной судьбой сразу «выдает» внешность: смуглая кожа и кудри подсказывают об африканском происхождении. Но достаточно перекинуться с ним несколькими словами и услышать его замечательный армянский, чтобы начать сомневаться: может, это обычный ереванский парень?
25-летний сын нигерийки Флоры и наполовину армянина, наполовину индуса Ашли Ваник уже 23 года живет в Армении. Побывал в разных странах, в том числе на родине Флоры – в Африке, но лучше всего чувствует себя в Ереване.
Нигерийка-математик и любовь армянского врача, приведшая их в Армению
Отец Ваника – армянин из Калькутты, гинеколог-хирург Ашли познакомился с женой-математиком в Африке, куда попал в рамках сотрудничества с Международным Комитетом Красного Креста. Молодые люди поженились в Нигерии, по местным традициям и обрядам.
Фото: из личного архива
9 месяцев спустя после свадьбы родилась их первая дочь. Ваник – второй ребенок в семье, после которого у супругов родился еще один сын.
Фото: из личного архива
В Нигерии у них была собственная больница и, возможно, они бы и продолжили там жить, если бы не узнали о войне в Арцахе. В 1994 году, когда Ванику было два года, Ашли и Флора решили приехать в Армению и основать в воюющем Арцахе больницу.
Фото: из личного архива
«Нас отправили в Мегри, где мы прожили 7 лет. Здесь родился мой младший брат Тигран. В Мегри мы основали медицинский центр «Минасян», потом открыли клиники в Аскеране и Ереване. В Мегри, честно говоря, было немного сложно – это небольшой населенный пункт, где нет иностранцев. Мы с трудом, но привыкли. Мама, общаясь с местными, выучила армянский, что далось отцу с гораздо большим трудом. Сейчас моя мама говорит на армянском лучше отца. В отличие от него, для нее было легче приспособиться к новой жизни и среде, поскольку по характеру она более общительная и с легкостью понимает людей»,- рассказывает Ваник.
Фото: из личного архива
После 9 лет проживания в Мегри семья переехала в Ереван.
«Мы доехали в Ереван ночью. Мы перепутали местоположение дома и постучались к чужим людям. Когда выяснилось, что мы пришли не по адресу, хозяева не разрешили нам уйти и в этот поздний час оставили нас у себя дома. Мы до сих пор близки с этими людьми. Мы, армяне – очень теплый народ, нигде в мире такого нет».
Фото: Медиамакс
В Ереване Ваник продолжил образование в школе с английским уклоном во 2-м Норкском массиве. «Первые дни были трудными, затем мы подружились с ребятами. В этом смысле я очень везучий, никогда в жизни не ощущал себя угнетенным или подавленным сверстниками».
Фото: из личного архива
Чудом спасшаяся Сара и жизнь на развилке
4-й ребенок в семье Сара присоединилась к ним в Ереване. У Ашли и Флоры был благотворительный фонд, и в ходе очередного визита в детский дом они встретили там маленькую Сару.
«В этом детском доме жили дети с различными проблемами со здоровьем. Мой отец всегда мечтал усыновить ребенка. Мы заметили Сару, которая была очень живым, ловким ребенком. Процесс усыновления продлился около двух лет, после чего моя младшая сестра перенесла тяжелые операции. Врачи не давали надежд, сестра долгое время была в коме. Впоследствии мы перевезли Сару в Италию на лечение, долгие месяцы она оставалась в коме, но моя мама не переставала верить, что она будет жить. Упорство мамы победило, Сара спаслась. После врачи говорили, что Сара не сможет ходить, но через год она была полностью здорова».
Фото: из личного архива
Пути Ашли и Флоры разошлись, когда Ванику исполнилось 14 лет. После развода отец уехал из Армении, а мать решила остаться с детьми.
Фото: из личного архива
«Мой отец сейчас живет в Руанде, которая является одной из самых развитых стран Африки и своей историей очень похожа на Армению. Мама около 6 лет назад уехала из Армении, живет в Нигерии вместе с Сарой. В последний раз я виделся с мамой в январе. Часто мы навещаем ее, и она тоже приезжает к нам. Моя старшая сестра Сирун, брат Тигран и я не захотели уезжать. Моя сестра – пластический хирург, брат изучает графический дизайн. Мы прекрасно чувствуем себя в Ереване. Когда я еду в Африку, мне говорят, «уйди отсюда, ты белый» (смеется – авт.). Я ереванец, люблю Ереван и не хочу долго жить в другом месте»,- говорит Ваник.
Фото: Медиамакс
Yandex.Taxi и желание развивать африканцев
Ваник – студент Ереванского государственного медицинского университета. Часто путешествует по работе и не может уделять много времени учебе: «Если честно, я не люблю медицину и никогда не буду заниматься ею, так что, возможно, вообще оставлю учебу».
Зато Ваник очень любит ту работу, которой сейчас занимается.
«Когда компания Yandex.Taxi пришла в Армению, я думал о том, чтобы на долгое время переехать в Африку. Начал пользоваться Yandex.Taxi и почувствовал, насколько важен именно этот вид такси-сервиса. Отправился в Нигерию, где действует Uber. Именно тогда у меня возникла идея о том, чтобы Yandex, которая осуществляет многочисленные проекты, пришла бы в Африку. Я хотел, чтобы в Африке развивались подобные организации, поскольку там у людей нет работы и занятий, соответствующих современным трендам. Хочу, чтобы в Африке поменялось поколение, там 50% населения – это люди в возрасте 18-40 лет. В Африке очень нужны компании, которые будут образовывать и развивать общество, изменяет его будни и будущее».
Фото: Медиамакс
Осенью 2017 года именно с такими мыслями Ваник написал первое письмо, которое в дальнейшем должно было стать ключом к его новым целям. Письмо было адресовано международной пресс-службе Yandex.Taxi, и в итоге дошло до директора по международному развитию компании, который также является армянином.
«Директор по международному развитию Мушег Саакян позвонил мне, когда я был в Африке, где у меня есть точка быстрого питания. Мы побеседовали на армянском, он спросил, чем я занимаюсь в Африке. Я ответил: «брат, я армянин, чем же еще я могу заниматься в Африке, шаурму продаю» (смеется- авт.). Я человек упрямый и свою упрямость проявил до конца. Когда узнал, что команда по международному развитию едет в Армению, купил билет на самолет и тоже приехал. Мы встретились, пообщались, меня пригласили в Москву. У меня есть привычка - если хочу работать в какой-либо сфере, должен начать с нуля. Нельзя сразу занять руководящий пост, нужно знать все мелочи работы, чтобы достичь успеха. Именно поэтому раньше я работал водителем в Yandex.Taxi. Это была самая сложная работа, которой я занимался в жизни. У многих армян есть стереотип, связанные с водителями такси. Я же считаю, что в нашем бизнесе водитель – это самый важный человек, поскольку все начинается с него и завершается им. Если его не будет, не будет и компании. Сколько бы мы ни придумывали интересные проекты и решения, сидя в рабочем кабинете, если водитель не будет отзывчивым, ничего не выйдет».
Фото: Медиамакс
Упрямство и долгий путь в Yandex.Taxi довели Ваника до отдела по международному развитию. Сейчас Ваник – ответственный за развитие на Африканском материке.
«Культура онлайн-такси в Африке в определенной степени развита. Там хоть машины и старые, но очень чистые. Если они не будут чисты, люди просто не будут пользоваться ими. В ближайшее время состоится наш первый старт, надеюсь, что все получится».
Время, человеческий тип и будущее
Возвращаясь к своей истории и будущим целям, Ваник говорит о необходимости развиваться.
«Во мне течет кровь четырех народов, но я не считаю, что национальность должна определять человеческий тип. Я ереванец, армянин, но не националист, считаю это неправильным. Человек должен сам решать, кем станет.
Время не останавливается, люди и окружение меняются, ты тоже меняешься. Очень интересно следить за собственным развитием и развитием других в течение этого времени».
Самым важным для человека, по мнению Ваника, должны быть не мечты, а цели.
«Если человек будет делать свою работу хорошо в рамках своих возможностей, Бог, Космос, Природа, то, во что мы верим, даст ему лучшие возможности. Нельзя сидеть и ждать чудес, необходимо действовать. Не живи мечтами, сделай так, чтобы ты сам стал воплощением своей мечты».
Куда приведет мечта, Ваник не знает и не думает об этом. «Важно с радостью принимать то, что открывается перед тобой», - говорит он.
Мари Тарьян
Фото: Эмин Аристакесян и из личного архива Ваника Минаса
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