Ереван /Медиамакс/. С 5 по 7 июня в Армении пройдут Дни грузинской культуры.
Их программу обсудили министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян и посол Грузии Георгий Шарвашидзе.
Министр заявила, что проведение Дней укрепит доброседские отношения и культурный диалог между двумя странами.
Посол сообщил, что в рамках дней культуры запланирован ряд мероприятий с участием грузинских исполнителей, музыкальных коллективов и танцевальных ансамблей.
Министр заявила также о важности организации молодежных форумов между Арменией и Грузией в контексте развития контактов и диалога между молодежью двух стран, укрепления дружеских связей и реализации новых совместных инициатив.
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