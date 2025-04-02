В Армении пройдут Дни грузинской культуры - Mediamax.am

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В Армении пройдут Дни грузинской культуры


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Ереван /Медиамакс/. С 5 по 7 июня в Армении пройдут Дни грузинской культуры.

Их программу обсудили министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян и посол Грузии Георгий Шарвашидзе.

 

Министр заявила, что проведение Дней укрепит доброседские отношения и культурный диалог между двумя странами.

 

Посол сообщил, что в рамках дней культуры запланирован ряд мероприятий с участием грузинских исполнителей, музыкальных коллективов и танцевальных ансамблей.

 

Министр заявила также о важности организации молодежных форумов между Арменией и Грузией в контексте развития контактов и диалога между молодежью двух стран, укрепления дружеских связей и реализации новых совместных инициатив.

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