Седа Гулам Фатима примет участие в судебном процессе над Рубеном Варданяном в Баку

Ереван /Медиамакс/. Пакистанская правозащитница, номинантка на премию «Аврора» 2016 года Седа Гулам Фатима намерена отправиться в Баку, чтобы присутствовать на судебном процессе над Рубеном Варданяном.

Об этом сообщила организация Free Armenian Prisoners на странице в X.

«Легко осуждать несправедливость издалека, но реальные перемены требуют действий. Именно поэтому я решила поехать в Баку, чтобы принять участие в судебном процессе», - отметила она, призвав и других присоединиться к ней и «проявить солидарность любым возможным способом».

Седа Гулам Фатима – активистка в области прав человека и трудовых прав, генеральный секретарь базирующейся в Лахоре организации Пакистанский фронт освобождения от кабального труда (BLLF).

В течение многих лет Фатима дарит людям надежду благодаря своей организации, которая стремится искоренить кабальный труд, несправедливость, неграмотность, неравенство и вытекающую из этого нищету во всей Южной Азии.

В 2016 году Седа Гулам Фатима вошла в число четырех финалистов премии The Aurora Prize for Awakening Humanity.

В сентябре 2015 года на прошедшей в Нью-Йорке церемонии Фатиме вручили премию Клинтона «Гражданин мира» в области гражданского активизма. В 2016 году правозащитница получила премию Госдепартамента США TIP Hero Award.