Семья Рубена Варданяна возглагает надежды на администрацию Трампа

Ереван /Медиамакс/. Семья Рубена Варданяна преисполнена надежды, что новая американская администрация и президент США Трамп смогут помочь содержащимся в Баку армянским военнопленным.

Об этом в интервью действующей во Франции армянской радиостанции AYPFM сказал сын бывшего государственного министра Арцаха Давид Варданян.

«У нас есть надежды, связанные с администрацией нового президента США. Дональд Трамп писал, что будет защищать права христиан в Нагорном Карабахе, и мы видели, что некоторые из друзей Армении и армянского народа стали частью новой администрации. Я знаю, что вопросы прав человека, вопрос прав христиан, очень важны для них, вот почему мы преисполнены надежды, что эта администрация и президент Трамп смогут помочь в этих вопросах армянским военнопленным», - сказал Давид Варданян.

«Несмотря на пытки и на все персональные угрозы в его адрес в Баку, он [Рубен Варданян] сказал нам, что вопрос прав народа Арцаха для него чрезвычайно важен. Он настроен по-боевому, непоколебим. Он говорит, что, несмотря на все опасности, хочет сказать правду. В первый день судебного процесса он также попросил суд Азербайджана почтить минутой молчания память всех жертв конфликта - независимо от их национальности. Несмотря на все несправедливости, с которыми сталкиваются как он, так и другие армяне, мой отец хочет сказать, что единственный выбор, который у нас есть, - это жить в мире без войны, вести переговоры и понимать друг друга», - отметил Давид Варданян.