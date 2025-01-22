Вавилонская карта мира будет представлена в Ереване в новом свете

Ереван /Медиамакс/. 22 января в 17:00 часов старший куратор отдела Ближнего Востока Британского музея профессор Ирвинг Финкель прочтет в Историческом музее Армении лекцию на тему «Вавилонская карта мира в новом свете».

Согласно сообщению Исторического музея, он представит свои открытия относительно древневавилонской карты мира, созданной в VII-V вв до н.э. На карте, созданной на глиняной табличке, обозначены древние государства, в том числе - Урарту или Ванское царство.

Лекция пройдет на английском языке с синхронным переводом на армянский.

Вход по входным билетам, дающим возможность осмотра постоянных экспозиций Исторического музея Армении.