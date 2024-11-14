«Арест Рубена Варданяна был четким сигналом всему армянскому народу»

Ереван /Медиамакс/. Давид Варданян - старший сын незаконно удерживаемого в Баку Рубена Варданяна, считает, что арест его отца «был очень чётким сигналом всему армянскому народу: ни один армянин не находится в безопасности, это может случиться с каждым».

«Нам нужно больше говорить о политических заключённых, увеличить давление на Азербайджан. Эти действия необходимы, ведь все мы знаем, что происходящее полностью противоречит всем международным нормам и стандартам. И мы должны показать Азербайджану, что с таким поведением нельзя мириться, особенно если страна хочет занимать определенное положение на международной арене», - сказал Давид Варданян в интервью изданию The Armenian Report.