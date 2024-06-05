В Армении восстановлены два из восьми разрушенных участков железной дороги - Mediamax.am

864 просмотров

В Армении восстановлены два из восьми разрушенных участков железной дороги


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Восстановлено движение поездов на двух из восьми поврежденных участках железнодорожной инфраструктуры от станции Санаин до станции Айрум.

Движение пока ограничено по скорости и типу подвижного состава, сообщают из ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога».

 

В настоящее время идет расчистка от завалов разрушенного участка на перегоне Алаверди-Ахпат путем подрыва и демонтажа разрушенных конструкций, ведутся земляные работы по расчистке участков и строительства подъездных путей для строительной техники.

 

На одном из разрушенных участков перегона строится терраса и формируется насыпь.  

 

На станции Ахтала завершена работа по восстановлению линии электропередачи длиною 230 метров, а также опор и кабелей связи протяженностью 400 метров. Также проведен демонтаж и промывка напольного оборудования станции от грязи.

 

Завершена очистка от грязи внешнего станционного оборудования, завершен демонтаж поврежденных устройств автоматики.

 

Компания сообщила, что идут поставки материалов и оборудования из-за рубежа, заключены договора и идут поставки камня с различных карьеров.

 

На станции Айрум идут подготовительные работы и завозятся материалы и оборудование с целью ее подготовки к приему нефтеналивных грузов. Планируется, что на базе станции Айрум будет организована временная схема завоза грузов в Армению.

 

Всего к восстановительным работам привлечены 265 сотрудников компании «Южно-кавказская железная дорога». Из России в Армению командировано более сотрудников.

 

Маневровый тепловоз компании «Южно-Кавказская железная дорога»продолжает доставлять технику и людей в отрезанные от «большой земли» населенные пункты Каркоп, Чочкан, Мец Айрум и Покр Айрум.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Регион | Июнь 5, 2024 17:05
В Баку заявили о «позитивной динамике» на переговорах с Арменией

Внешняя политика | Июнь 5, 2024 10:56
Россия призывает Армению не доверять Западу

Общество | Июнь 5, 2024 09:47
В Третьяковской галерее открылась выставка ереванского Музея русского искусства
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024