В Армении восстановлены два из восьми разрушенных участков железной дороги

Ереван /Медиамакс/. Восстановлено движение поездов на двух из восьми поврежденных участках железнодорожной инфраструктуры от станции Санаин до станции Айрум.

Движение пока ограничено по скорости и типу подвижного состава, сообщают из ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога».

В настоящее время идет расчистка от завалов разрушенного участка на перегоне Алаверди-Ахпат путем подрыва и демонтажа разрушенных конструкций, ведутся земляные работы по расчистке участков и строительства подъездных путей для строительной техники.

На одном из разрушенных участков перегона строится терраса и формируется насыпь.

На станции Ахтала завершена работа по восстановлению линии электропередачи длиною 230 метров, а также опор и кабелей связи протяженностью 400 метров. Также проведен демонтаж и промывка напольного оборудования станции от грязи.

Завершена очистка от грязи внешнего станционного оборудования, завершен демонтаж поврежденных устройств автоматики.

Компания сообщила, что идут поставки материалов и оборудования из-за рубежа, заключены договора и идут поставки камня с различных карьеров.

На станции Айрум идут подготовительные работы и завозятся материалы и оборудование с целью ее подготовки к приему нефтеналивных грузов. Планируется, что на базе станции Айрум будет организована временная схема завоза грузов в Армению.

Всего к восстановительным работам привлечены 265 сотрудников компании «Южно-кавказская железная дорога». Из России в Армению командировано более сотрудников.

Маневровый тепловоз компании «Южно-Кавказская железная дорога»продолжает доставлять технику и людей в отрезанные от «большой земли» населенные пункты Каркоп, Чочкан, Мец Айрум и Покр Айрум.