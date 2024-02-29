Папа Римский призвал молиться за людей, бежавших из Нагорного Карабаха - Mediamax.am

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Папа Римский призвал молиться за людей, бежавших из Нагорного Карабаха


Фото: https://www.vaticannews.va/


Ереван /Медиамакс/. Папа Римский Франциск на встрече с епископами Армянской Католической Церкви призвал молиться за людей, вынужденных бежать из Нагорного Карабаха.

«Дорогие братья, как мы можем не обращать наши мысли к Армении? Не только на словах, но, прежде всего, в наших молитвах - особенно за всех, кто бежал из Нагорного Карабаха, и за многие перемещенные семьи, ищущие убежища. Первая мировая война должна была стать последней. Однако с тех пор мы стали свидетелями многих конфликтов и массовых убийств», - сказал глава Католической церкви на встрече в Ватикане 28 февраля.

 

«Давайте поднимем призыв к миру, чтобы он коснулся всех сердец, даже не затронутых страданиями бедных и униженных. И давайте помолимся. Я молюсь за вас и за Армению», - отметил Папа Римский Франциск.

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