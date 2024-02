6 марта пройдет первая конференция Robust Armenia

Ереван /Медиамакс/. 6 марта 2024 года медиа-компания Медиамакс и компания Skill Event Marketing проведут первую конференцию Robust Armenia - «Устойчивое развитие и ESG: международная повестка, местные потребности».

Robust Armenia учреждена в качестве ежегодной конференции для обсуждения представителями частного сектора вопросов устойчивого развития Армении. Помимо ежегодной конференции, в течение года будут проходить и другие мероприятия, на которых которых обсуждение вопросов устойчивого развития продолжится в разных форматах.

Основным докладчиком на конференции 2024 года станет соучредитель и президент организации Do Something Джон Ди. По словам основателя Bloomberg New Energy Finance Майкла Либреха, он является «ведущим экспертом Австралии в области устойчивого развития и защиты окружающей среды».

Джон Ди расскажет, как делать бизнес более экологичным и эффективным. Особое внимание он уделит возможностям обеспечения энергетической безопасности Армении с учетом существующих рисков в области безопасности.

В рамках конференции пройдут две панельные дискуссии с участием представителей армянских и международных компаний.

В ближайшие дни будут опубликованы имена официальных партнеров конференции и участников панельных дискуссий.

В конференции примут участие представители частного и госсекторов, благотворительных фондов, международных организаций.

«В этом году Медиамакс исполняется 25 лет, и мы решили, что вместо юбилейных торжеств организуем в течение года несколькой мероприятий, имеющих общественное значение. В основе конференции Robust Armenia лежит наша вера в то, что армянский деловой мир способен наполнить термин «устойчивое развитие» реальным содержанием и проявлять инициативу даже в тех случаях, когда нет жестких требований со стороны регулирующих органов», - сказал директор медиа-компании Медиамакс Ара Тадевосян,.

«Мы считаем, что ключевым фактором устойчивого развития страны является развитие профессиональных навыков и технологий в бизнесе и государственном секторе. Мы стремимся реализовывать такие проекты, которые помогают членам бизнес-сообщества и государственным учреждениям адаптироваться к меняющимся условиям и успешно реализовывать стратегии устойчивого развития. На платформе Robust Armenia мы ожидаем увидеть активный обмен опытом и идеями заинтересованных сторон», - сказала директор компании Skill Нелли Марабян.

Конференция «Устойчивое развитие и ESG: международная повестка, местные потребности» пройдет 6 марта 2024 года с 09:30 до 13:30 в зале «Тигран Мец» гостиницы «Армения Марриотт».

Для дополнительной информации и сотрудничества звоните по телефону 010 54 45 31.