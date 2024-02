Մարտի 6-ին կկայանա առաջին Robust Armenia կոնֆերանսը

Երեւան: Մեդիամաքս: 2024 թվականի մարտի 6-ին Մեդիամաքս մեդիա-ընկերությունը եւ Skill Event Marketing ընկերությունը կանցկացնեն առաջին Robust Armenia կոնֆերանսը «Կայուն զարգացում եւ ESG. միջազգային օրակարգ, տեղական կարիքներ» խորագրի ներքո:

Robust Armenia-ն հիմնադրվել է որպես ամենամյա կոնֆերանս, որը հարթակ է դառնալու Հայաստանի կայուն զարգացման հարցերը մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչների կողմից քննարկելու համար: Ամենամյա կոնֆերանսից բացի, տարվա ընթացքում տեղի են ունենալու նաեւ այլ միջոցառումներ, որոնց ընթացքում տարբեր ձեւաչափերով շարունակվելու է կայուն զարգացման հարցերի քննարկումը:

2024 թվականի կոնֆերանսի գլխավոր խոսնակը կլինի Do Something կազմակերպության համահիմնադիր եւ նախագահ Ջոն Դին: Bloomberg New Energy Finance-ի հիմնադիր Մայքլ Լիբրեխի բնորոշմամբ, նա «Ավստրալիայի առաջատար փորձագետն է կայուն զարգացման եւ բնապահպանության ոլորտում»:

Ջոնը կպատմի, թե ինչպես կարելի է բիզնեսը դարձնել էկոլոգիապես ավելի մաքուր եւ արդյունավետ: Նա հատուկ ուշադրություն կդարձնի Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության ապահովման հնարավորություններին՝ հաշվի առնելով առկա անվտանգային եւ աշխարհաքաղաքական ռիսկերը:

Կոնֆերանսի ընթացքում երկու պանելային քննարկում տեղի կունենա՝ տարբեր ոլորտներ ներկայացնող հայաստանյան եւ միջազգային ընկերությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ:

Առաջիկա օրերին կհրապարակվեն կոնֆերանսի պաշտոնական գործընկերների եւ քննարկումների մասնակիցների անունները:

Կոնֆերանսին մասնակցելու են Հայաստանի մասնավոր եւ պետական հատվածի, բարեգործական հիմնադրամների եւ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ:

«Այս տարի լրանում է Մեդիամաքսի 25-ամյակը եւ մենք որոշեցինք, որ ավանդական հանդիսությունների փոխարեն տարվա ընթացքում կկազմակերպենք տարբեր ձեւաչափի հասարակական կարեւորություն ունեցող միջոցառումներ: Robust Armenia կոնֆերանսի հիմքում մեր համոզմունքն է, որ հայկական գործարար աշխարհը կարող է «կայուն զարգացում» եզրույթը լցնել իրական բովանդակությամբ եւ նախաձեռնող լինել նաեւ այն դեպքերում, երբ կարգավորող մարմինների կողմից չկան ամրագրված պահանջներ», - ասել է Մեդիամաքս մեդիա-ընկերության տնօրեն Արա Թադեւոսյանը:

«Կարծում ենք, որ երկրի կայուն զարգացման առանցքային գործոնը պրոֆեսիոնալ հմտությունների եւ տեխնոլոգիաների զարգացումն է բիզնեսում եւ հանրային հատվածում: Մենք միտված ենք ներգրավվել այսպիսի ծրագրերի իրագործմանը, որոնք օգնում են գործարար համայնքի անդամներին եւ պետական կառույցներին հարմարվել փոփոխվող պայմաններին եւ հաջողությամբ իրականացնել կայուն զարգացման ռազմավարությունները: Robust Armenia հարթակում ակնկալում ենք տեսնել շահագրգիռ կողմերի փորձի եւ գաղափարների ակտիվ փոխանակումը», - ասել է Skill ընկերության տնօրեն Նելլի Մարաբյանը:

«Կայուն զարգացում եւ ESG. միջազգային օրակարգ, տեղական կարիքներ» կոնֆերանսը կայանալու է 2024թ. մարտի 6-ին «Արմենիա Մարիոթ» հյուրանոցի «Տիգրան Մեծ» սրահում, ժամը 09:30-ից 13:30:

Հավելյալ տեղեկատվության եւ համագործակցության համար զանգահարեք 010 54 45 31 հեռախոսահամարով: