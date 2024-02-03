Объявлен конкурс анимированного коллажа, посвященный 100-летию Параджанова

Ереван /Медиамакс/. Школа дизайна Высшей школы экономики (ВШЭ) и Российско-армянский университет (РАУ) в сотрудничестве с музеем Сергея Параджанова и Союзом художников Армении проводят международный онлайн-конкурс анимированного коллажа.

Проекты победителей будут представлены на выставочных площадках Еревана в июне 2024 года.

В сообщении организаторов говорится, что «конкурс призван исследовать национальный культурный контекст через призму анимированного коллажа», а «участникам предлагается создать работы, воплощающие дух творчества выдающегося режиссера».

Участвовать в конкурсе может каждый желающий, количество работ от участника также не ограничено.

Все подробности доступны по данной ссылке.

Приём работ осуществляется до 26 мая на платформе Школы дизайна НИУ ВШЭ. Подведение итогов конкурса состоится с 27 мая по 9 июня, а победители будут объявлены 17 июня 2024 года.

Призеры конкурса, занявшие I, II и III места, получат денежное вознаграждение:

первое место — 330 000 AMD / 75 000 рублей,

второе место — 220 000 AMD / 50 000 рублей,

третье место — 110 000 AMD / 25 000 рублей.