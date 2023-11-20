Ирина и «Арминэ» - путешествие из «книжного» Еревана в настоящий

Более 20 лет назад в одном из отдаленных сел Тамбовской области российская школьница Ирина Алексеева познакомилась с книгой «Арминэ». Это была ее первая встреча с Арменией и армянской действительностью.

О книге Виктории Вартан (Виктория Тер-Саркисова), рассказывающей о приключениях и буднях армянской девочки, Ирина, возможно, и не вспомнила бы, если бы в январе 2023 не переехала с мужем в Армению.

Ирина Алексеева Фото: Медиамакс

Ирина, юрист по специальности, работает гидом в Ереване. О такой работе она мечтала еще в студенческие годы. Помимо знакомства с историей и культурой Армении, Ирина изучает армянский язык.

«Что означает «Арминэ», я не поняла, но обложка с девочкой на велосипеде привлекла меня»

Будучи школьницей, почти все летние каникулы я проводила в Тамбовской области, в доме сестры моей бабушки. Деревня, в которой мы жили, мне совершенно не нравилась. Жили в ней в основном старики, и мне было очень скучно.

В школе нам давали список обязательной для прочтения на каникулах литературы, который я всегда игнорировала – читать не любила. Но однажды - не помню уже, что мы искали в старом сундуке или на чердаке - я нашла книгу, которая называлась «Арминэ». Я не поняла, что означает название, но меня привлекла обложка с девочкой на велосипеде, и я начала читать. Героиня книги Арминэ была моей ровесницей, жила с матерью, братьями и сестрами, кажется, в Чаренцаване. В книге рассказывалось о буднях девочки, и мое воображение рисовало очень яркие и живые картинки повествования.

Ирина Алексеева Фото: Медиамакс

О книге я вспомнила этой весной, когда мы с мужем уже несколько месяцев жили в Ереване. Мне почему-то казалось, что все дети, выросшие в Советском Союзе, знают об «Арминэ» - как, к примеру, о «Денискиных рассказах». Я стала искать, расспрашивать знакомых, но ни о книге, ни о ее авторе Виктории Вартан никто не слышал. Позже я нашла электронную версию книги.

Было интересно перечитывать и сравнивать реальность и те образы, которые остались в памяти из детства. Перечитывая, получала большое удовольствие, так как уже многое понимала. Я уже знала, что такое матнакаш, как он выглядит, как трясут тутовое дерево. Самая интересная глава была о том, что перед новым учебным годом Арминэ вместе с мамой приезжает в Ереван за покупками. Читая книгу во второй раз, я уже понимала, что они спускаются по улице Абовяна, универмаг, где покупают платье для Арминэ, - «Манкакан Ашхар» («Детский Мир»), а недавно построенная гостиница – это «Ани».

Лусине Гарибян и Ирина Алексеева Фото: Медиамакс

Читая книгу в детстве, никогда бы не подумала, что через 20 лет окажусь в той стране, в том городе, который станет для меня намного важнее, чем просто место, описанное в книге.

«Изучение армянского языка - интересная работа мозга»

Мы не выбирали Армению. Мы оказались в Ереване, поскольку компания, в которой работает мой муж, частично переехала в Армению. Здесь также есть свои проблемы, но в Армении, в отличие от Грузии, я чувствую себя спокойнее, не боюсь говорить по-русски, рассказывать, что я из России.

Уже несколько месяцев изучаю армянский язык. Знаю, что не смогу владеть армянским настолько хорошо, чтобы свободно разговаривать с армянами, но знание языка облегчит мне жизнь: например, я смогу читать то, что написано на витринах, использовать в разговоре армянские выражения.

Изучение армянского языка – это интересный опыт, интересная работа мозга. После английского мне не нужно было учить алфавит, чтобы овладеть французским или немецким. А теперь, ради каждой черточки или кружка я возвращаюсь более чем на 20 лет назад, в первый класс, где училась писать буквы.

Ирина Алексеева Фото: Медиамакс

После каждого урока появляется огромное желание применить изученное. Я очень благодарна армянам - 99,9 % людей, узнав, что я учу армянский, начинают улыбаться. Они готовы помочь, исправлять ошибки, подсказывать. Им приятно, что мы учим армянский, и они всегда говорят об этом. Это огромный источник энергии. В России сложно представить человека, с которым иностранец говорил бы по-русски медленно и с ошибками, а он бы не ушел, не сказав в лицо, что тот говорит неверно.

«Пока борюсь с «синдромом самозванки»»

В моем случае при выборе профессии сработал классический вариант. Когда я заканчивала школу, самыми популярными профессиями были экономист и юрист. Я выбрала юриспруденцию. Продолжила образование в Нидерландах. Проработав почти 10 лет, решила уйти. Муж поддержал меня, сказав: сама решай, чем хочешь заниматься.

Я была еще студенткой, когда мы с мамой отправилась в свое первое путешествие в Италию. Я была очень впечатлена этой страной, а также сопровождавшими нас гидами. Я говорила маме, что мне очень нравится работа гида - они столько всего знают, бывают в разных местах, мне бы тоже этого хотелось. Маму эта моя идея не очень вдохновила, ей казалось, что идти одним и тем же маршрутом и рассказывать то же самое снова и снова - это утомительно. А думала, что нет, это вовсе не утомительно, а очень интересно. Ведь это - история, архитектура, особенно если речь идет об Италии.

Ирина Алексеева Фото: Медиамакс

Спустя годы я вновь задумалась о работе гида. Есть такой проект «Москва - глазами инженера», который занимается организацией архитектурных туров. При проекте работает школа гидов. Я училась там в 2022 году и решила развивать свои навыки в Москве. Но наша жизнь изменилась, и в январе 2023 года мы приехали в Армению.

Ереван | 2022-05-14 22:40:24 Биография Еревана и городские легенды в книге Марка Григоряна

Находясь в новой стране, всегда интересно узнать о ней больше. Мне порекомендовали книгу Марка Григоряна о Ереване, я прочитала ее с большим интересом. Так я поняла, что хочу знать больше, изучать архивные материалы, фотографии, понимать, как все это выглядело 10-20 лет назад. Параллельно я знакомлюсь также с историей и традициями Армении, участвую в лекциях по истории Армении для релокантов. Постепенно отдельные фрагменты собираются в единую картину.

Ирина Алексеева Фото: Медиамакс

Я делаю свои первые хрупкие шаги в качестве гида и все еще борюсь с «синдромом самозванки». Кажется, что бывшему юристу сложно тягаться с искусствоведами или архитекторами. Не говоря о том, что когда претендуешь на проведение экскурсий на должном уровне в стране, где ты не родился, а живешь всего несколько месяцев, это, с одной стороны, большая ответственность, а с другой - стимул узнавать больше. И это помогает не останавливаться, находиться в постоянном поиске.

«Армения повлияла на мое восприятие архитектуры»

Сейчас моя работа имеет два направления. Сотрудничаю с проектом «Ереван - глазами инженера» и организую индивидуальные экскурсии.

Армения повлияла на мое восприятие архитектуры. Я выросла в Москве, где много модернистской архитектуры. В свое время это были революционные произведения, но сейчас они выглядят весьма удручающе. Люблю повторять, что модернистская и авангардная архитектура «некрасиво стареет». Люди получают эстетическое удовольствие, глядя на ангелов с разбитыми носами в итальянских церквях, а не на потрескавшуюся и осыпавшуюся штукатурку.

Ирина Алексеева Фото: Медиамакс

Однако в Ереване я пересмотрела свое отношение именно к модернистской архитектуре, потому что здесь она действительно исключительная, с национальным колоритом. Мне кажется, что среди бывших советских республик Армения была самой либеральной, здесь было больше свободы, а формы самовыражения - более смелыми.

Мне очень нравятся армянские модернистские здания, пусть даже они не в самом хорошем состоянии, напромер, кинотеатр «Россия». Надеюсь, что-то изменится, и многое можно будет возродить. Экскурсии также могут способствовать этому, повышая интерес людей.

«Не могу сказать, что Армения стала моей родиной, но ощущение дома есть»

Слово «релокант» нравится мне больше, чем «эмигрант». Но я думаю, что это в некотором смысле самообман: мы называем себя «релокантами», потому что это - короткая история, многие надеются вернуться в Россию в ближайшем будущем. В Европе, Америке люди спокойно переезжают из города в город, из страны в страну, они больше привязаны к своей работе, чем к диванам. Это не очень приемлемо для людей, живущих на постсоветском пространстве: нужно купить дом, машину, создать свое, «бросить якорь». Поэтому каждое передвижение – боль.

Ирина Алексеева Фото: Медиамакс

Для меня этот переезд - приключение, возможность расширить жизненный опыт и впечатления. Но время от времени я езжу в Москву, мне необходимо физически побыть там несколько дней. Не могу сказать, что Армения стала моей родиной, но ощущение дома есть, хочется возвращаться в Ереван из командировок. А глобальное ощущение «дома-отечества» связано с Россией, Москвой. Мне необходимо это чувство, а многим оно не нужно, и я им даже немного завидую.

Лусине Гарибян

Фото: Агапе Григорян