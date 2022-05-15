Биография Еревана и городские легенды в книге Марка Григоряна

Несколько лет назад российское издательство «СЛОВО/SLOVO» решило выпустить книгу о Матенадаране. Поиски авторов привели издателей к журналисту Марку Григоряну.

«Оказалось, что дед Марка Григоряна - архитектор, который создал Матенадаран. Мы приехали в Ереван, чтобы поговорить с Марком о том, как сделать книжку о Матенадаране. Разговор был долгим и интересным. Он рассказал, что уже давно пишет книгу о Ереване. Нас это также заинтересовало, и попросила его прислать мне одну из глав.

Наталья Аветисян Фото: Медиамакс

Это была глава о доме по адресу Абовяна, 32, в котором жили замечательные люди. Я прочитала эту главу, нашла этот дом, взглянула на него. После возвращения в Москву написала Марку: давайте делать книгу о Ереване», - рассказывает главный редактор издательства «СЛОВО/SLOVO» Наталья Аветисян.

Книгу Марк начал писать более 10 лет назад, когда работал в Русской службе BBC в Лондоне. Различные эпизоды биографии Еревана были знакомы ему с детства. Много лет спустя «сидящие» в памяти рассказы обрели форму слов и образов.

Марк Григорян и Наталья Аветисян Фото: Медиамакс

«Иногда я думаю, почему я, почему такое происходит со мной? Наверное, потому, что мне это интересно, и еще потому, что я вырос в семье, для которой развитие Еревана было личным делом.

Фото: Медиамакс

К дедушке приходили разные «дяди». Вот, к примеру, «дядя Гриша» - Григорий Агабабян - бывший главный архитектор Еревана. Или «дядя Самвел», он же – известный архитектор Самвел Сафарян. Ты растешь в такой атмосфере и не очень понимаешь, что происходит. Уже потом, спустя годы, я начинал вспоминать, о чем и как они говорили. И это начинало жить во мне, а потом - проситься наружу», - рассказывает Марк.

Фото: Медиамакс

Книга «Ереван. Биография города» вышла совсем недавно. Ею издатели начали новую культурологическую серию о городах и странах.

Марк Григорян говорит, что хотя книга и основана на реальных фактах, она не является исторической. Жанр биографии выбран им для свободного творчества.

Фото: Медиамакс

«Жанр биографии позволяет говорить о городских легендах, мифах. В биографии можно писать от своего имени, говорить о своей семье, привносить нотки некоторой иронии».

Презентация книги состоялась сначала в Москве, а потом в Ереване.

Фото: Медиамакс

«Рождение книги совпало с сложившейся ситуацией в России и в мире. Вышло так, что многие россияне находятся сейчас в Ереване, многие переезжают в Армению на время, либо надолго, и эта книга может живым, человеческим языком рассказать о том, куда они приехали, что это за место. Многие люди, которые приезжают в Ереван, не очень понимают, где они оказались. Это книга поможет прочувствовать город. Есть ощущение, что автор писал, ведя внутренний диалог со своим читателем. И это очень, я бы сказала, уютно», - говорит директор издательства по маркетингу и связам с общественностью Карина Ерицян.

Карина Ерицян Фото: Медиамакс

«На обложке книги - интересные строки: «Ереван - это не здания, Ереван - это мы». Да, именно люди являются душой и лицом этого города. На презентации Наталья говорила, что если бы в Ереване не было Марка, город был бы для нас совершенно другим. Это абсолютная правда», - говорит главный директор издательства Григорий Ерицян.

Фото: Медиамакс

«СЛОВО/SLOVO» - одно из первых частных издательств в России, основанное в 1989 году супругами Григорием Ерицяном и Натальей Аветисян. Позже к ним присоединились и две дочери. «СЛОВО/SLOVO» издает книги и альбомы по мировому искусству, культуре, моде, современной и классической русской и зарубежной литературе.

«Книга из поколения в поколение» - главный девиз издательства, именно поэтому здесь крайне щепетильно относятся к качеству печати и оформлению книг.

«Для книги «Ереван. Биография города» мы придумали трюк, который нравится всем - это суперобложка. Раз, и она раскладывается в карту Еревана. Человек, который прочитал книгу и изучил карту, может спокойно отправляться на прогулку по Еревану.

Григорий Ерицян Фото: Медиамакс

Современного читателя, привыкшего к блогам и коротким текстам, большой текст часто пугает. Поэтому мы придумали ход – видите, как выделены абзацы, они дают возможность легкого чтения - текст воспринимается блоками, читаешь и глазом сразу можешь охватить кусочек текста. Такие дизайнерские приемы хорошо работают», - объясняет Наталья Аветисян.

«Очень важно подобрать правильный шрифт, правильно построить текст, правильно разместить иллюстрации, чтобы читателю было удобно. Книгу надо рассматривать как единое и гармоничное целое», - отмечает Григорий Ерицян.

Фото: Медиамакс

Никто из членов семьи издателей не родился в Армении, но Ереван для них - родной город. Наталья Аветисян вспоминает, что в 1984 году, когда они впервые приехали в Ереван, ее удивила и восхитила архитектура города. Для Григория Ереван – город детства, пахнущий абрикосами. Однажды по пути из Еревана в Кировабад он взял с собой абрикосы в большой плетеной корзине, и весь автобус пропитался их ароматом. А для их дочери Карины Ереван – счастливый город.

И чтобы о пахнущем абрикосами счастливом городе с прекрасной архитектурой узнало как можно больше людей, Ерицяны планируют издать книгу также на армянском и английском языках.

Лусине Гарибян

Фото: Эмин Аристакесян