«Рубен является символом всех армян», - заявил Нубар Афеян

Ереван /Медиамакс/. Предприниматель и филантроп, соучредитель и глава совета директоров компании Moderna Нубар Афеян выразил надежду, что международные игроки не станут закрывать глаза на незаконный арест бывшего госминистра Арцаха Рубена Варданяна властями Азербайджана.

«Это ситация чрезвычайно болезненна для меня лично. В течение последних 23 лет вместе с Рубеном мы реализовали десятки гуманитарных и благотворительных проектов в Армении. Осенью прошлого года Рубен переехал в Арцах, чтобы помочь живущим там людям восстановить свое достоинство и попытаться оказать сопротивление давлению, которое они испытывали. В течение трех месяцев он был государственным министром, но остался там и после того, как оставил этот пост, реализуя гуманитарные проекты и помогая людям», - сказал Нубар Афеян в интервью обозревателю CNN Кристиан Аманпур.

Комментируя выдвинутые против Рубена Варданяна обвинения, Нубар Афеян сказал, что «они не имеют под собой никакой фактической основы».

«Я думаю, что Рубен является символом всех армян. Его арест и предъявленные обвинения преследуют цель подвергнуть психологической пытке 10 миллионов армян по всему миру. Я надеюсь, что международные игроки не останутся в стороне и не станут поощрять несправдливость и безнаказанность.Нам действительно нужно выступить против этого», - сказал глава совета директоров Moderna.