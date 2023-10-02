Дети Рубена Варданяна выступили с заявлением

Ереван /Медиамакс/. Дети бывшего госминистра Арцаха Рубена Варданяна выступили с заявлением, отметив, что их отец, «стал жертвой затяжного политического конфликта и непрозрачной системы правосудия».

В заявлении детей Рубена Варданяна говорится:

«Мы, четверо детей Рубена Варданяна, обращаемся к мировым лидерам, правозащитникам и средствам массовой информации с просьбой о помощи в освобождении нашего отца из незаконного заключения на территории Азербайджана. С тех пор, как он был задержан, у нас нет возможности связаться с ним и узнать о его состоянии. Мы не знаем, как с ним обращаются, и опасаемся за его жизнь и здоровье.

Больше года назад наш отец принял трудное решение поселиться в Арцахе (Нагорном Карабахе), потому что хотел жить вместе с арцахскими армянами и защищать их и их права. Это желание помочь армянам Арцаха было настолько сильным, что он оставил всё, пренебрёг комфортом и уехал туда, чтобы делить с арцахским народом тяготы блокады и войны.

Из-за агрессии Азербайджана против Арцаха 19 сентября гуманитарный кризис перерос в настоящую катастрофу, началось вынужденное массовое перемещение местных жителей. Среди мирных людей, направлявшихся в Армению, был и наш отец. Из всех, кто проходил через азербайджанский пропускной пункт, он был специально выделен и задержан.

Мы не хотим, чтобы наш отец стал очередной жертвой политического конфликта в регионе. Его миссией всегда было снизить напряжённость этого конфликта и найти мирное решение многолетней распри.

Наш отец гуманист и никогда не участвовал в военных действиях. Вместе со своими партнёрами он основал Гуманитарную инициативу «Аврора» — один из крупнейших гуманитарных фондов, который призван содействовать укреплению мира и защите прав человека во всём мире. В последние десятилетия он вкладывал средства нашей семьи и его партнёров и единомышленников в развитие образования и сохранение культуры народов региона, независимо от их вероисповедания. Так, его трудами, в том числе, были восстановлены церкви и соборная мечеть в Шуши. Активный и заметный армянский гуманитарный деятель и общественный лидер, сегодня он стал жертвой затяжного политического конфликта и непрозрачной системы правосудия.

Мы благодарны всем, кто в это трудное для нас время пришёл нам на помощь и поддержал нас. Эта поддержка даёт нам силы, но мы не можем быть спокойны, пока наш отец и другие пленные не будут освобождены. Риск, что он больше никогда не вернётся к нам и мы его больше не увидим, растёт с каждым днём.

Мы, дети Рубена Варданяна, призываем вас встать на защиту прав нашего отца и всех несправедливо задержанных армян и добиваться их немедленного и безусловного освобождения. Ни один человек не должен подвергаться преследованию и лишаться свободы за свои убеждения, вероисповедание или национальность. Мы молимся о благополучном возвращении нашего отца к нам и просим вас о помощи».