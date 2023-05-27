В Ереване состоится ретроспектива фильмов Александра Сокурова - Mediamax.am

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В Ереване состоится ретроспектива фильмов Александра Сокурова


Фото: https://www.kino-teatr.ru/


Ереван /Медиамакс/. C 9 по 13 июня в Ереване состоится ретроспектива фильмов Александра Сокурова.

Как сообщает организатор рестроспективы - телеграм-канал Киноклуб Ереван, режиссер лично представить фильмы зрителям.

 

В рамках ретроспективы пройдет премьера фильма «Сказка» в Армении и состоится мировая премьера режиссерской версии фильма «Телец», с существенно переработанной цветокоррекцией, звуковыми акцентами и двумя новыми эпизодами, сохранившимися в личном архиве Сокурова и никогда ранее не демонстрировавшимися на экране.

 

Зрители также увидят отреставрированные копии кинолент «Молох» и «Одинокий голос человека» и фильм «Фауст».

 

Билеты можно купить по ссылке http://sokurov.am/.

 

Ранее в этом году телеграм-канал «Киноклуб Ереван» организовал ретроспективы Андрея Тарковского и Андрея Звягинцева.

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