В Ереване впервые пройдет международная конференция по теории и истории моды

Ереван /Медиамакс/. 1 и 2 июня в Ереване впервые пройдет международная научная конференция, посвященная теории и истории моды.

Организаторами конференции выступают издательство «Новое литературное обозрение» и журнал «Теория моды: одежда, тело, культура».

«Ведущие исследователи со всего мира соберутся в Ереванском государственном университете (корпус по адресу ул. Абовяна, 52), чтобы обсудить, какую роль одежда и связанные с ней практики играют во времена кризисов, драматических перемен и гуманитарных катастроф. Изучение моды через призму самых разных теорий и с применением междисциплинарного инструментария - это способ разобраться во всех складках и потайных швах современных социальных процессов.

Как «легкомысленная» мода оказывается мощнейшим цивилизационным жестом и формой повседневной креативности и сопротивления? Какие функции наши многообразные отношения с одеждой, включающие в себя «ношение, создание и уход», выполняют в процессе формирования идентичности? С докладами выступят Хилари Девидсон, Джо Терни, Линор Горалик, Ольга Вайнштейн и многие другие», – говорится в сообщении организаторов.

Рабочие языки конференции: армянский, английский и русский. Конференция пройдет с синхронным переводом.

Вход свободный.

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Программа конференции

«Мода, идентичность и кризис: как мы создаем одежду, носим ее и заботимся о ней»

Ереванский государственный университет, ул. Абовяна 52, главная аудитория

1 июня

9.30-10.00 Регистрация

10.00-10.15 Приветственное слово организаторов конференции

Сессия 1

Модератор: Людмила Алябьева (журнал «Теория моды» (НЛО)/НИУ ВШЭ, Москва)

10.15-10.45 Талинн Григор (Калифорнийский университет, Дэвис). Тегеран-74: современность «традиции» и «фольклора» в выставке «Костюмы армянских женщин»

10.45-11.15 Сатеник Чукасзян (Национальная галерея Армении, Ереван). Серебряные пояса и украшения из коллекции Национальной галереи Армении

11.15-11.45 Хилари Дэвидсон (Институт технологии моды, Нью-Йорк) Прошлое – это будущее: история и сохранение одежды как компетенции устойчивого развития

11.45-12.00 Перерыв

12.00-12.30 Международная ассамблея моды: децентрализация создания и обмена знаниями о моде (Анжела Янсен, независимый исследователь, Брюссель, Исследовательский коллектив деколониальности и моды и др.)

12.30-13.00 Джо Тёрни (Винчестерская школа искусств, Саутгемптонский университет). Новый взгляд на старую одежду: переосмысление гардероба

13.00-13.30 Морна Лэнг (Новая школа, Парсонс Париж). Устойчивый сторителлинг: нишевые фешн-медиа как сеть микроутопий

13.30-14.15 Обеденный перерыв

Сессия 2

Модератор: Людмила Алябьева (журнал «Теория моды» (НЛО)/НИУ ВШЭ, Москва)

14.15-14.45 Телейка Кёркланд (Лондонский колледж моды, Лондонский университет искусств). Культурный бриколаж: составная идентичность в жизни африканской диаспоры

14.45-15.15 Линор Горалик (независимый исследователь, Тель-Авив) «Мальчик в кофточке с пуговицами»: к теме позднесоветской одежды в пространстве эмиграции 1989-1991 годов

15.15-15.45 Ксения Гусарова (Российский государственный гуманитарный университет, Москва). Чемодан на случай конца света: девичество и потребительские мечты в Загребе военного времени

15.45-16.00 Перерыв

16.00-16.30 Илья Паркинс (Университет Британской Колумбии, Оканаган). Примерка отношений на себя: принадлежность и свадебный костюм

16.30-17.00 Анна Фёрс (Голдсмитский колледж, Лондонский университет). Танцевальная одежда. Материя, тело и мир танцоров

17.00-17.30 Анна Ганжа (НИУ ВШЭ, Москва). Знаки подозрения и подозрительные знаки: циркуляция моды в условиях социально-политической поляризации

2 июня

Сессия 3

Модератор: Людмила Алябьева (журнал «Теория моды» (НЛО)/НИУ ВШЭ, Москва)

10.00-10.30 Ольга Вайнштейн (Российский государственный гуманитарный университет, Москва). «Мой одежный комплекс»: модные контексты Вирджинии Вулф

10.30-11.00 Татьяна Дашкова (Российский государственный гуманитарный университет, Москва). «Карнавал вождей»: политическое переодевание в кинематографе перестройки и 1990-х годов

11.00-11.30 Элизабет Кутеско (Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина, Лондонский университет искусств). Мода на «Железной дороге дьявола»: материальные аспекты работы, ношения и ухода за одеждой в бразильской Амазонии

11.30-11.45 Перерыв

11.45-12.15 Эллен Сэмпсон (Нортумбрийский университет, Ньюкасл). Почему изношенность: несовершенство, персонализация («душа») и сила изношенности

12.15-12.45 Сьюзан Маршалл (Институт технологии моды, Нью-Йорк/ Миланский политехнический институт). Конструкция, деконструкция, реконструкция

12.45-13.15 Перформанс

13.15-14.00 Обеденный перерыв

14.00-16.45 Аспирантская сессия

Модератор: Людмила Алябьева (журнал «Теория моды» (НЛО)/НИУ ВШЭ, Москва)

14.00-14.30 Офелия Азизян (Государственная академия художеств Армении, Ереван). Узлы идентичности: роль национальной одежды в сохранении культурного наследия и самобытности

14.30-15.00 Ася Аладжалова (НИУ ВШЭ, Москва). «Не хочу участвовать в этом»: винтажная одежда как проявление протеста и сопротивления

15.00-15.30 Галина Игнатенко (НИУ ВШЭ, Москва). Вышивая идентичность. Вышивка на одежде как форма самовыражения

15.30-15.45 Перерыв

15.45-16.15 Светлана Сальникова (НИУ ВШЭ, Москва). Идентичность в чемодане: опыт сборов в эмиграцию как конструирование будущего «я»

16.15-16.45 Елизавета Кузнецова (независимый исследователь, Москва). Эстетика кидкора (kidcore): побег в детство в кризисные периоды

16.45-17.45 Практическая сессия с дискуссией и подведением итогов

Людмила Алябьева / Mendit Research Lab (Журнал «Теория моды» НЛО/ НИУ ВШЭ, Москва). «Мы это починим»: ремонтные практики в кризисные времена (случай Mendit Research Lab)