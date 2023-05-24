Ереван /Медиамакс/. Координатор американской помощи Европе и Евразии Мария Лонги заявила, что США оценивает возможность строительства малых ядерных реакторов в Армении.

«В ряде стран, в том числе - в Армении, мы оцениваем планы строительства малых модульных ядерных реакторов по американской технологии, что может способствовать большей энергетической независимости от России и Китая», - сказала Лонги на слушаниях в Комитете по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США.