США оценивает возможность строительства малых ядерных реакторов в Армении - Mediamax.am

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США оценивает возможность строительства малых ядерных реакторов в Армении


Фото: defense.gov


Ереван /Медиамакс/. Координатор американской помощи Европе и Евразии Мария Лонги заявила, что США оценивает возможность строительства малых ядерных реакторов в Армении.

«В ряде стран, в том числе - в Армении, мы оцениваем планы строительства малых модульных ядерных реакторов по американской технологии, что может способствовать большей энергетической независимости от России и Китая», - сказала Лонги на слушаниях в Комитете по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США.

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