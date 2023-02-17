Книга «Две рок-звезды, две девочки и Арарат» издана на русском

Издательство Newmag выпустило русскоязычную версию книги директора Медиамакс Ара Тадевосяна «Две рок-звезды, две девочки и Арарат».
Первые продажи книги состоятся 18 февраля на фестивале Newmag Winter Fest в отеле «Конгресс», а 19 февраля книга будет представлена на стенде Newmag на площади Азнавура. Книга доступна в книжных магазинах, ее также можно приобрести онлайн с бесплатной доставкой на сайте издательства по данной ссылке.
На армянском языке книга была издана в августе 2020 года. Как и в случае с армянским изданием, партнером русского выступил IDBank.
Редактор русской версии - Наталья Шевченко (Екатеринбург).
Фото: Newmag
«За последний год в Армении обосновалось много россиян, занимающихся творческой работой, и мы с директором Newmag Артаком Алексаняном решили, что книга может их заинтересовать», - сказал Ара Тадевосян.
В 1990 году, когда автору книги было 14 лет, в Ереване состоялись концерты всемирно известного вокалиста группы Deep Purple Иена Гиллана. После последнего концерта Ара Тадевосян несколько часов прождал Гиллана у служебного входа Спортивно-концертного комплекса, надеясь получить автограф, но вернулся домой ни с чем. Тогда он, конечно, не знал, что 19 лет спустя пригласит Иена Гиллана в Армению и так начнется невероятное «путешествие».
Фото: Медиамакс
«Эта книга - хронология мечты, превратившейся в важную для Армении акцию. Это история о том, как один человек вместе со своими единомышленниками может воплотить в жизнь, казалось бы, невероятные планы, наладить тесные связи со звездами мирового уровня и способствовать тому, чтобы их связь с Арменией продолжалась на протяжении лет. Каждый может изменить себя и окружающий мир к лучшему, если пойдет за своей мечтой», - сказал главный редактор Newmag Гнел Налбандян.
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