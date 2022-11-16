Мехрибан Алиева более не будет послом доброй воли ЮНЕСКО - Mediamax.am

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Мехрибан Алиева более не будет послом доброй воли ЮНЕСКО


Фото: https://sia.az/


Ереван /Медиамакс/. Первый вице-президент и первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева проинформировала генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле, что прекращает свою деятельность в качестве посла доброй воли этой организации.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную комиссию Азербайджана по ЮНЕСКО.

 

«В письме подчеркивается, что, учитывая активную вовлеченность в широкомасштабную работу по восстановлению освобожденных от оккупации территорий Азербайджана и возрождению региона, а также ее особую роль в этом, выполнение ею обязанностей посла доброй воли ЮНЕСКО не представляется возможным», - говорится в сообщении.

 

Мехрибан Алиева являлась послом доброй воли ЮНЕСКО с 2004 года.

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