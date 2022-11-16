Мехрибан Алиева более не будет послом доброй воли ЮНЕСКО

Ереван /Медиамакс/. Первый вице-президент и первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева проинформировала генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле, что прекращает свою деятельность в качестве посла доброй воли этой организации.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную комиссию Азербайджана по ЮНЕСКО.
«В письме подчеркивается, что, учитывая активную вовлеченность в широкомасштабную работу по восстановлению освобожденных от оккупации территорий Азербайджана и возрождению региона, а также ее особую роль в этом, выполнение ею обязанностей посла доброй воли ЮНЕСКО не представляется возможным», - говорится в сообщении.
Мехрибан Алиева являлась послом доброй воли ЮНЕСКО с 2004 года.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.