5 ноября в Ереване состоится благотворительный концерт-благодарность

5 ноября в Ереване композитор и пианист Никола Мельников, виолончелист Гаго Макичян и сообщество Hume организуют концерт, средства от которого пойдут в армянский благотворительный фонд «4090», который помогает ветеранам войн в Нагорном Карабахе интегрироваться в мирную жизнь.

Музыканты исполнят авторские композиции из грядущего совместного альбома.

«За восемь месяцев жизни в Армении десятки тысяч эмигрантов из России получили от людей такую поддержку, что считаем своим долгом помогать в ответ. У нас с жителями Армении есть одна общая мечта - однажды вернуться к мирной жизни. Поэтому вместе с Николой и Гаго мы посчитали правильным поддержать фонд, который занимается именно этим: помогает людям, прошедшим через ужасы войны, не потеряться и не стать «лишними» в обществе. Мы рады, что эту помощь можно совместить с концертом Николы Мельникова, музыки которого нам очень не хватало в этом году», - сказали основательницы фонда Hume Виктория Вяхорева и Маруся Лежнева.

Гаго Макичян и Никола Мельников Фото: из архива Н. Мельникова

«Приехав в Армению, я искал возможность помочь и одновременно порадовать музыкой людей в эти непростые времена. Довольно быстро нашёл единомышленников - фонд Hume. Я был знаком с проблематикой ситуации в Арцахе и посчитал, что помощь ветеранам войны, возможность обрести новую жизнь - это необходимость. Так мы познакомились с фондом «4090», - отметил Никола Мельников.

Фонд «4090» с 2020 года помогает интеграции участников Арцахских войн в обычную жизнь. Фонд предоставляет стипендии на обучение в вузах, запускает собственные образовательные программы, помогает повысить квалификацию и пройти переподготовку.

Никола Мельников - композитор-неоклассик и электронный продюсер из Москвы. В 2021 году его главными выступлениями стали концерты в ОЭА в честь открытия Dubai Expo, в Большом театре с симфоническим оркестром под руководством Юрия Башмета, в концертном зале Зарядье в честь 60-летия первого полёта человека в космос.

Никола Мельников Фото: из архива Н. Мельникова

Фонд Hume, основанный весной 2022 года в Армении, создаёт и поддерживает инструменты интеграции русскоязычных мигрантов в локальную среду через культурные, образовательные и социальные проекты. Hume запускает курсы по истории и литературе Армении, регулярно проводит в Ереване лекции с учёными, политиками, журналистами и аналитиками, а также помогает другим инициативам мигрантов. За полгода работы вокруг фонда сформировалось активное сообщество.

Концерт состоится 5 ноября в 19.00 часов в Доме камерной музыки.

Билеты можно приобрести по этой ссылке или в кассе Дома камерной музыки.