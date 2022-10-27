Арарат Мирзоян передал Папе Римскому послание Пашиняна - Mediamax.am

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Арарат Мирзоян передал Папе Римскому послание Пашиняна


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Папа Римский Франциск принял находящегося с официальным визитом в Ватикане министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

Пресс-служба МИД сообщает, что министр выразил благодарность за многочисленные послания и призывы к миру, с которыми Папа Римский выступал в ходе 44-дневной войны и в последующий период.

 

«Арарат Мирзоян представил сложившуюся в регионе ситуацию, подчеркнув важность адресного решения гуманитарных вопросов и передал Папе Римскому послание премьер-министра Армении», - говорится в сообщении.

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