Арарат Мирзоян передал Папе Римскому послание Пашиняна

Ереван /Медиамакс/. Папа Римский Франциск принял находящегося с официальным визитом в Ватикане министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.
Пресс-служба МИД сообщает, что министр выразил благодарность за многочисленные послания и призывы к миру, с которыми Папа Римский выступал в ходе 44-дневной войны и в последующий период.
«Арарат Мирзоян представил сложившуюся в регионе ситуацию, подчеркнув важность адресного решения гуманитарных вопросов и передал Папе Римскому послание премьер-министра Армении», - говорится в сообщении.
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