Последствия взрыва в «Сурмалу»: 6 погибших, 61 раненый, 15 пропавших без вести - Mediamax.am

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Последствия взрыва в «Сурмалу»: 6 погибших, 61 раненый, 15 пропавших без вести



Ереван /Медиамакс/. В результате взрыва, произошедшего 14 августа на территории ереванского торгового центра «Сурмалу», на данный момент погибли 6 граждан, личности двоих из них не установлены.

15 граждан считаются пропавшими без вести.

 

В минздраве сообщили, что число людей, перемещенных в медицинские учреждения в результате взрыва, на данный момент составляет 61 человек. 21 пострадавший продолжает получать лечение в различных медицинских центрах. Эксперты оценивают состояние их здоровья как средней тяжести.

 

Остальные госпитализированные получили необходимую медицинскую помощь и были выписаны.

 

«В торговом центре частично обрушилось трехэтажное здание: руины занимают площадь 8000-9000 квадратных метров.

 

В тушении пожара участвовало 350 пожарных.

 

Спасателями из-под завалов были извлечены 10 пострадавших, 6 тел, а также 21 транспортное средство. Продолжаются пожарно-поисковые работы, в них участвуют около 150 волонтеров.

 

Сложность поисково-спасательных работ определяется масштабом обрушения, а также масштабами возгорания»,- говорится в сообщении МЧС.

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