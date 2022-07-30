Брайан Мэй посетит Армению в сентябре

Ереван /Медиамакс/. Легендарный гитарист группы Queen Брайан Мэй подтвердил свое участие в международном фестивале STARMUS VI, который пройдет в Ереване с 5 по 10 сентября.

В рамках фестиваля 7 сентября Брайан Мэй представит произведения со своего нового альбома Another World вместе с симфоническим оркестром Национального театра оперы и балета, Дереком Шериняном и рядом других музыкантов.

Несмотря на то, что Брайан Мэй сыграл важную роль в проекте Rock Aid Armenia в1989 году, он никогда не был в Армении.

В ноябре 2010 года Брайан Мэй был награжден Орденом Почета в посольстве Армении в Лондоне за значительный вклад в проект Rock Aid Armenia.

В 1988 году Брайан Мэй встретился с доктором астрофизики Института на Канарских островах Гариком Исраеляном. Спустя несколько лет Гарик Исраелян помог Мэю закончить работу над кандидатской диссертацией и получить степень доктора астрофизики.

STARMUS был основан Гариком Исраеляном и Брайаном Мэем в 2011 году. За это время состоялось 5 фестивалей (в Испании, Норвегии и Швейцарии), а 6-й пройдет в Армении в сентябре 2022 года.