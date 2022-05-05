Армения отменяет коронавирусные ограничения при въезде в страну

Ереван /Медиамакс/. Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян сегодня на заседании правительства заявила, что в решение о карантине внесены изменения, и с 1 мая при въезде в Армению отменяются требования, связанные с коронавирусом.

«Учитывая стабильную ситуацию с пандемией коронавируса и спад темпов пандемии в мире, мы приняли решение отменить некоторые ограничения. Отменено требование о предъявлении ПЦР-теста или сертификата о вакцинации при въезде через сухопутную границу, а также через пункты пропуска в аэропортах.

Отменено требование об ограничениях в уголовно-исполнительных службах, во время отпусков или свиданий в вооруженных силах. Снят запрет на соблюдение дистанции в 1,5 метра во время проведения мероприятий в школах, детских садах и других местах, а также требование каждые 7 дней предъявлять ПЦР-тест или справку о вакцинации на работе», - сказала Анаит Аванесян.