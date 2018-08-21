В Тбилиси в результате аварии погиб один, ранены восемь армян

Ереван/Медиамакс/. 20 августа в 02:58 на улице Правая Набережная города Тбилиси, возле рынка «Елява» столкнулись машины Mercedes Minivan и Mercedes CLK (водитель Олег Омаров, 1972 года рождения, гражданин Грузии).

В МЧС Армении отметили, что водитель Mercedes CLK и 8 граждан Армении госпитализированы.

В 11:46 из министерства иностранных дел Армении в службу «911» поступило сообщение о том, что Мария Панян (1989 года рождения) скончалась.

Мане Хачатрян находится в детском медицинском центре «Ияшвили», Андраник Гиносян в тяжелом состоянии находится в медцентре «Эвекс».

Лилит Шалварян (20 лет, получила перелом) и Анжела Шалварян (48 лет) находятся в медцентре «Михаеловская».

Арпине Мамян (1986 года рождения) находится в медцентре «Республиканский», состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. Арам Хачатрян (1981 года рождения) находится в медцентре «Гудушаури» в тяжелом состоянии.

Ани Аванесян (1986 года рождения) и Гарегин Варданян находятся в медцентре «Хирургический Национальный». Состояние здоровья Ани Аванесян оценивается как удовлетворительное, а Гарегин Варданян находится в бессознательном состоянии.