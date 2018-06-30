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Состоится бизнес-форум, посвященный приграничным общинам Армении


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. 8 июля в Москве состоится бизнес-форум, в ходе которого с проживающими в России армянскими бизнесменами и производителями будут обсуждаться вопросы инвестиций и создания предприятий в приграничных общинах Армении.

Об этом стало известно 28 июня на очередном заседании межведомственной комиссии, учрежденной с целью решения координационных вопросов в приграничных общинах.

Председатель комиссии, министр обороны Давид Тоноян подчеркнул, что вопросом первоочередной важности для комиссии является обеспечение безопасности жителей приграничных общин. Министр подчеркнул также обеспечение конкретных инвестиционных программ параллельно успешным социальных инициативам и создание благоприятной бизнес-среды в приграничных общинах.

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