Израиль призвали не бояться угроз Турции

Ереван /Медиамакс/. Активисты, занимающиеся выявлением нацистских преступников, призвали власти Израиля «прекратить политические игры вокруг Геноцида армян».

Газета «Хаарец» опубликовала статью Бенджамина Абтана, Беате, Сержа и Арно Кларсфельдеров.



Абтан – политический советник бывшего министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера и председатель организации European Grassroots Antiracist Movement. Беате, Серж и Арно Кларсфельдеры – всемирно известные активисты, занимающиеся выявлением нацистских преступников, которые руководят организацией Association of Daughters and Sons of Jewish Deportees from France.



Авторы статьи отмечают, что вследствие давления правительства Кнессет в очередной раз перенес обсуждение вопроса о признании Геноцида армян.



«Сейчас самое время, чтобы Израиль присоединился ко многим странам и признал Геноцид армян. Такой шаг подтвердит приверженность Израиля фундаментальным ценностям и укрепит международную коалицию по борьбе с отрицанием геноцидов»,- пишут авторы.



Абтан и Кларсфельдеры подчеркнули, что Израиль не должен беспокоиться по поводу угроз, которые Турция делает в адрес стран, признавших Геноцид армян.



«Посмотрите, что случилось после признаний 2015 года? Турция протестовала, отозвала послов, заморозила дипломатические отношения, однако затем отношения вернулись в нормальное русло»,- пишут авторы.



«У Израиля - особая ответственность. Признание Геноцида армян не изменит прошлое, но поможет сформировать будущее и защитит тех, кому сегодня грозят изгнанием»,- заявили авторы статьи.