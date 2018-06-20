905 просмотров

Израиль призвали не бояться угроз Турции


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Активисты, занимающиеся выявлением нацистских преступников, призвали власти Израиля «прекратить политические игры вокруг Геноцида армян».

Газета «Хаарец» опубликовала статью Бенджамина Абтана, Беате, Сержа и Арно Кларсфельдеров.

Абтан – политический советник бывшего министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера и председатель организации European Grassroots Antiracist Movement. Беате, Серж и Арно Кларсфельдеры – всемирно известные активисты, занимающиеся выявлением нацистских преступников, которые руководят организацией Association of Daughters and Sons of Jewish Deportees from France.

Авторы статьи отмечают, что вследствие давления правительства Кнессет в очередной раз перенес обсуждение вопроса о признании Геноцида армян.

«Сейчас самое время, чтобы Израиль присоединился ко многим странам и признал Геноцид армян. Такой шаг подтвердит приверженность Израиля фундаментальным ценностям и укрепит международную коалицию по борьбе с отрицанием геноцидов»,- пишут авторы.

Абтан и Кларсфельдеры подчеркнули, что Израиль не должен беспокоиться по поводу угроз, которые Турция делает в адрес стран, признавших Геноцид армян.

«Посмотрите, что случилось после признаний 2015 года? Турция протестовала, отозвала послов, заморозила дипломатические отношения, однако затем отношения вернулись в нормальное русло»,- пишут авторы.

«У Израиля - особая ответственность. Признание Геноцида армян не изменит прошлое, но поможет сформировать будущее и защитит тех, кому сегодня грозят изгнанием»,- заявили авторы статьи.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Политика | Июнь 20, 2018 16:00
4 фракции обсудят изменения в Избирательном кодексе

Внешняя политика | Июнь 20, 2018 11:34
Мнацаканян рассказал Хану о новой программе правительства

Общество | Июнь 20, 2018 10:50
Израиль призвали не бояться угроз Турции
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018, Subscribe