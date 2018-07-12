Юрий Оганесов получил гражданство Армении

Ереван /Медиамакс/. Научный руководитель лаборатории атомных реакторов имени Флерова Объединенного института ядерных исследований в Дубне, академик Российской академии наук Юрий Оганесов стал гражданином Армении.
10 июля, принимая знаменитого ученого в Ереване, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил:
«У меня есть для Вас сюрприз: вчера я подписал ходатайство о вручении Вам гражданства Армении. Рад, что Республика Армении де-юре будет иметь такого гражданина как Вы, поскольку считаю, что де-факто вы давно являетесь гражданином Армении».
Юрий Оганесов поблагодарил Никола Пашиняна за вручение ему гражданства Армении.
Он сообщил, что встречался с министрами образования и науки и здравоохранения Армении и обсудил с ними процесс запуска Центра производства радиоизотопов.
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