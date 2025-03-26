Рубио запросил поддержку у Турции для достижения мира на Кавказе - Mediamax.am

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Рубио запросил поддержку у Турции для достижения мира на Кавказе


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Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Марко Рубио запросил поддержку у Турции для установлении мира на Украине и на Южном Кавказе.

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США о встрече Марко Рубио и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Вашингтоне 25 марта.

 

Медиамакс отмечает, что в телефонном разговоре, состоявшемся в феврале, Рубио и Фидан обсудили «пути укрепления отношений между США и Турцией и наши общие интересы в регионе».

 

А в телефонном разговоре от 24 января «госсекретарь США и министр иностранных дел Турции обсудили важность стабильного и достойного мира между Арменией и Азербайджаном».

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