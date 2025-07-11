Рубен Варданян лишен возможности оспорить обвинения

Ереван /Медиамакс/. Адвокат и представитель армянских военнопленных в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Сирануш Саакян предоставила разъяснения по поводу вопиющих нарушений прав Рубена Варданяна со стороны суда в Баку

Правозащитница заявила, что следственные органы и суд проигнорировали все ходатайства обвиняемого, проведя одностороннее, заранее подготовленное расследование. Этим они грубо нарушили гарантии справедливого судебного разбирательства, в частности принцип равенства сторон и состязательности судебных разбирательств.

Более того, судьи отказали Рубену Варданяну в полном доступе к материалам дела, одновременно приобщив к ним фальсифицированные записи. Также были нарушены юрисдикционные гарантии: дело передали в военный трибунал, хотя Рубен Варданян – гражданское лицо и никогда не имел отношения к правоохранительным органам или службам безопасности.

«В результате судебный процесс развивается по фундаментально несправедливому сценарию, при котором обвиняемый лишен реальной возможности оспорить обвинения или заявить о своей невиновности. В таких условиях само понятие справедливого судебного разбирательства сводится к фасаду, полностью лишенному содержания», – подчеркнула Сирануш Саакян.

С полным списком нарушений прав Рубена Варданяна можно ознакомиться по ссылке:

https://freevardanyan.com/fakty-kotorye-nelzya.../