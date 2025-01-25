Новоназначенный госсекретарь США обсудил армяно-азербайджанский процесс с главой МИД Турции

Ереван /Медиамакс/. Новоназначенный госсекретарь США Марко Рубио провел вчера телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, чтобы «подтвердить важность отношений между США и Турцией, роль Турции как ключевого союзника НАТО и наши общие интересы в регионе».
Как сообщила пресс-секретарь госсекретаря Тэмми Брюс, собеседники обсудили среди прочего армяно-азербайджанский мирный процесс.
«Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили важность стабильного и достойного мира между Арменией и Азербайджаном», - говорится в сообщении.
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