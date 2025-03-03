Вице-президент Ирана подал в отставку

Ереван /Медиамакс/. Вице-президент Ирана по стратегическим вопросам Мохаммад Джавад Зариф подал в отставку.

Это решение он принял после объявления импичмента министру экономики и финансов Абдольнасеру Хеммати.

ТАСС напоминает, что Зариф уде подавал в отставку 11 августа 2024 года, спустя всего десять дней работы в должности. Свое решение он объяснял «недовольством собственной работой». Тогда президент Ирана не принял его заявление и убедил остаться.

Мохаммад Джавад Зариф заявил, что принял решение об отставке после своей встречи с главой судебной власти Ирана Голям Хосейном Мохсени-Эджеи.

«Отмечая текущую ситуацию в стране, он посоветовал мне вернуться [преподавать] в университет, чтобы избежать дальнейшего давления на правительство», - написал он в X.

«Я по-прежнему горжусь тем, что поддерживал президента Пезешкиана, и желаю ему и всем слугам народа всего наилучшего», - добавил Зариф. Он добавил, что за последние шесть месяцев он столкнулся с оскорблениями, клеветой и угрозами в свой адрес, но продолжал служить своей стране.